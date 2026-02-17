De la Liga al Ascenso y el baile de nombres en los barrios: así se refuerzan los equipos

El fútbol amateur de la región vive semanas de frenesí. Mientras los planteles se ponen a punto físicamente, los técnicos terminan de delinear sus equipos. La noticia más rutilante es la salida de jugadores clave hacia el fútbol de AFA, como el caso de Damián Anríquez, quien tras su paso por Unidos de Olmos, regresa al Deportivo Español en la Primera C.

En la misma línea, el defensor Matías Bazzi deja Olmos para sumarse a Talleres de Remedios de Escalada, donde será dirigido por el histórico Lucas Licht.



Asimismo, Agus Coronel deja Fomento para sumarse a Agropecuario, y Tomás Rastelli abandona Estrella para sumarse a las juveniles de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, Villa San Carlos volvió a nutrirse de la región incorporando a Mauro Plastino (ex ADIP) y Mauricio Almirón (ex Gonnet).

For Ever y el carrusel de delanteros

El equipo de barrio El Mondongo es uno de los más activos. Suma a Andrés Pavia, al atacante Agustín Veron (CRIBA), Agustín Areco (Comunidad Rural) y Facundo Sales (Unidos de Olmos).

Por contrapartida, pierde piezas clave: Nicolás Fontanella se va a CRIBA y el experimentado Alberto Concha se muda a Villa Montoro para jugar con su hijo.

Estrella de Berisso y Unidos de Olmos

La "Cebra" se refuerza con Nahuel Pastor, Kevin Sosa, Caetano Donoso (Unidos de Olmos), Jona Espíndola, Nazareno Mareco (ex Cambaceres) y Patricio Ibarra. También suma a Mariano Robledo.

En Olmos, la gran novedad es el regreso de Fernando Pasquale y la llegada de Gaspar Di Pizio (San Lorenzo VC), compensando la salida de Iván Salas hacia su clásico rival de barrio, Peñarol.

Movimientos destacados en el ascenso local (La B)

Villa Montoro: Franco Vecchio (Peñarol Infantil), Alberto Concha y Nicolás Gauna.

Argentino Juvenil: Suma a Franco Gutiérrez y el regreso de un histórico como Augusto Delgado.

Ateneo Popular: Rompe el mercado con el experimentado arquero Sergio Acuña y suma a Joaquín Weggener.

Regresos y apuestas familiares

Uno de los datos más llamativos del mercado es la llegada del experimentado Alberto Concha a Villa Montoro (en la B), donde cumplirá el sueño de compartir cancha con su hijo.

Por otro lado, la jerarquía profesional vuelve a la Liga de la mano de Mauricio Carrasco; el delantero con pasado en Estudiantes de La Plata se pondrá la camiseta de Tolosano, en lo que promete ser uno de los grandes atractivos del torneo.

El "Efecto Dominó" en la Liga

ADIP: Incorpora a Franco Busso (proveniente del fútbol italiano) para suplir las bajas de Catalano y Plastino.

Independiente de Abasto: Se refuerza con los hermanos López (Nicolás y Román) y Maxi Viera.

Tricolores: Se asegura el regreso de Isabelino Prieto .

Fomento Los Hornos: Se rearma con fuerza con la vuelta de Nahuel Pierini a "su casa", sumando además a Damián Hoggan , Franco Pampillon y Emiliano Portells .

CRISFA: El equipo de Nicolás Terminiello sumó a Diego Martínez , Diego Montoya , Leonel Montenegro (ex Tricolores) e Ignacio Borzone .

Unidos de Olmos: Tras las bajas de sus centrales, se reforzó con el experimentado Fernando Pasquale y Gaspar Di Pizio .

Las Malvinas: Logró la llegada de Ivan Tavella (ex Everton) y Jorge Borja (ex Iris).

OTROS MOVIMIENTOS CLAVE