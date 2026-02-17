PJ Bonaerense: Kicillof asume el mando pero la interna estalla en 32 municipios

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires entró en una nueva etapa bajo la conducción de Axel Kicillof. Tras semanas de negociaciones frenéticas, el Gobernador logró consolidar una lista de unidad para presidir el partido, buscando erigirse como el principal polo de resistencia a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, el "orden" provincial no logró derramarse hacia los distritos: en 32 municipios habrá competencia interna, desafiando la verticalidad histórica del movimiento.

Se rompió el "pacto de los intendentes"

Durante años, el peronismo mantuvo una regla no escrita: en los municipios donde gobierna un intendente propio, no se habilita la interna partidaria. Esta vez, la norma quedó en papel mojado. Distritos como Tigre, bajo el mando de Julio Zamora, y Esteban Echeverría, conducido por Fernando Gray, enfrentarán disputas locales.

Ambos jefes comunales han mantenido posturas críticas con la conducción de La Cámpora y el Instituto Patria en el pasado, y hoy esa "rebeldía" se traduce en listas opositoras que cuentan con el guiño silencioso de diferentes sectores del armado provincial.

El nuevo equilibrio: Máximo al Congreso y el rol de Cristina

La unidad alcanzada en la cúpula obligó a un complejo juego de sillas:

Presidente del PJ Bonaerense, buscando consolidar su liderazgo propio de cara a las presidenciales de 2027. Máximo Kirchner: Deja la presidencia pero se mantiene en un lugar estratégico al frente del Congreso Partidario .



Deja la presidencia pero se mantiene en un lugar estratégico al frente del . Cristina Fernández de Kirchner: La ex presidenta fue la "garante" de una unidad que, en sus propias palabras, debe sostenerse "hasta que duela", priorizando el blindaje de la provincia de Buenos Aires.

Fechas clave y tensiones latentes

La demora en la oficialización de la lista provincial es el síntoma más claro de que la negociación fue traumática. Se espera que la publicación definitiva ocurra recién el 21 de febrero. Mientras tanto, Kicillof debe equilibrar su gestión en la Gobernación con la tarea de "alambrar" el partido, intentando desplazar gradualmente la influencia de La Cámpora de las decisiones operativas sin romper los puentes que garantizan la gobernabilidad.

