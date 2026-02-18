¡Kamikazes de Oro!: Argentina gritó campeón en Rosario y los varones se colgaron la de plata

El Beach Handball argentino vivió una jornada histórica en las arenas de Rosario. En el marco del Torneo Sur-Centro 2026, las Kamikazes ratificaron su excelente presente a nivel mundial y se consagraron campeonas tras derrotar a Brasil por 2 a 0 (17:16 y 19:16). Por su parte, la Selección Masculina no pudo ante el poderío brasileño en la final, pero cerró un torneo brillante que incluyó un triunfo histórico sobre el clásico rival en la fase de grupos.

Las Kamikazes: Reinas de América

El equipo dirigido por Leticia Brunati llegaba con el envión de ser las campeonas de los Juegos Mundiales de China, y en Rosario no dejaron dudas. Tras superar un duro escollo en semifinales ante Uruguay (venciendo en shoot-outs), en la gran final mostraron una solidez defensiva impecable y una efectividad letal para vencer a Brasil en sets corridos, algo inédito en finales de este certamen.

Los Varones: Plata y Mundial asegurado

El conjunto de Sebastián Ferraro cumplió el objetivo principal: la clasificación a la cita mundialista. Aunque cayeron en la definición ante Brasil (17:14 y 17:12), el balance es sumamente positivo. Durante el torneo, los chicos consiguieron su segunda victoria histórica ante los brasileños en la fase regular, demostrando que la brecha con la potencia mundial es cada vez más corta.

Destino: Zagreb 2026

Con estos resultados, Argentina selló su pasaporte al Mundial de Croacia 2026, que se disputará en Zagreb del 23 al 28 de junio. Será la quinta participación histórica para ambas ramas y la tercera de manera consecutiva, consolidando al país como una potencia de la disciplina.