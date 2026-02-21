Fiesta del Cine en La Plata: cómo comprar entradas a $4.000 en todos los Cinema

La cartelera platense se renueva con una propuesta imbatible para los amantes del séptimo arte. Entre el jueves 19 y el miércoles 25 de febrero, se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Cine, un evento que busca fomentar la asistencia a las salas mediante tickets a precios populares y beneficios en gastronomía.

En la ciudad de La Plata, la cadena Cinema La Plata confirmó su adhesión total. Esto significa que los vecinos podrán acceder a entradas por un valor único de $4.000 tanto para formatos tradicionales como para tecnología 3D, además de descuentos especiales en los tradicionales combos de pochoclos.

Salas adheridas en La Plata

La promoción no se limita a un solo complejo, sino que abarca toda la red local. Los puntos de exhibición que participan son:

Cinema City

Cinema Paradiso

Cinema Ocho

Cinema San Martín

Cinema Rocha

La oferta de películas para esta semana especial es sumamente variada. Los espectadores podrán disfrutar de títulos que ya están en cartelera como Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Silent Hill y El día del fin del mundo. También se proyectarán Marty Supreme, La empleada, Goat, Cumbres Borrascosas, Caminos del crimen, The Moment y Ayuda!.

Desde la organización local señalaron que, además de las novedades, existe la posibilidad de que regresen a la pantalla grande grandes éxitos de los últimos meses que ya habían salido de cartel, permitiendo que quienes se los perdieron puedan verlos a un precio diferencial.

La preventa de entradas suele habilitarse días antes del inicio del evento a través de las plataformas digitales de Cinema La Plata y en sus boleterías físicas. Ante la alta demanda esperada, se recomienda a los usuarios adquirir sus tickets con antelación para asegurar su lugar en las funciones más populares.