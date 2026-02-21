No habrá trenes en La Plata y la región el jueves 19 de febrero

La región de La Plata, Berisso y Ensenada se prepara para una jornada de parálisis total. El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó este martes que el gremio de conductores de trenes se sumará con un cese de actividades absoluto al paro nacional convocado por la CGT para el próximo jueves 19 de febrero.

La medida afectará de manera directa al Tren Roca, transporte neurálgico que conecta a miles de platenses y vecinos del sur del Conurbano con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el dirigente, la huelga será "sin movilización", argumentando que la falta de transporte impedirá el traslado de los trabajadores hacia los puntos de concentración.

"Nos quieren llevar a la esclavitud"

En declaraciones radiales, Maturano lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei. "Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir", sentenció el gremialista. La postura de los conductores de trenes es tajante frente al avance de las reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo nacional.

Para el dirigente sindical, el Presidente incumple su palabra de campaña. "La promesa de él fue ir contra la casta, no contra los trabajadores", afirmó, señalando además inconsistencias en la política económica: "Prometió no emitir y está emitiendo bonos y deuda".

El fantasma de la reforma laboral y los juicios

El malestar de La Fraternidad no solo radica en la situación salarial, sino en lo que consideran una "batería de leyes en contra de los trabajadores". Maturano advirtió que, tras la reforma laboral, el Gobierno buscará avanzar sobre la Ley de Previsión y el modelo sindical argentino.

Finalmente, el secretario general defendió la legalidad de la medida basándose en la Constitución Nacional: “Nosotros tenemos el derecho de protestar y el derecho de parar”. Asimismo, vaticinó que los cambios en la normativa laboral no reducirán la litigiosidad, sino que "va a haber más juicios que ahora".