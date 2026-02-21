Alquileres en La Plata y PBA: confirman nuevas subas para marzo con el ICL debajo del 8%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó los nuevos valores del ICL para marzo de 2026, confirmando una tendencia de desaceleración que se sostiene en el último trimestre. Según los datos analizados por este medio, el índice volvió a ubicarse por debajo del 8% en su actualización cuatrimestral, marcando un alivio estadístico pero manteniendo la presión sobre los inquilinos de La Plata, Berisso y Ensenada.

De acuerdo a la información oficial, quienes deban aplicar una actualización trimestral en marzo enfrentarán un aumento del 6,22%. Para los contratos con ajuste cuatrimestral —el esquema más frecuente en territorio bonaerense— el incremento será del 7,95%, mientras que los acuerdos semestrales subirán un 12,60% y los anuales alcanzarán el 33,80%.

Lo que tenés que saber

Ajuste Trimestral: 6,22%

6,22% Ajuste Cuatrimestral: 7,95% (Bajó respecto al 8,14% de febrero)

Ajuste Semestral: 12,60%

Ajuste Anual: 33,80%

Contratos por IPC: Los aumentos son mayores, llegando al 10,92% en el esquema cuatrimestral.

Para dimensionar el golpe al presupuesto familiar en la región, un departamento de dos ambientes que en febrero pagaba $307.129 mensuales, pasará a abonar $331.545 a partir de marzo tras aplicar el ajuste cuatrimestral del ICL.

Esta leve baja en los porcentajes de ajuste (en febrero el cuatrimestral fue del 8,14% y en enero del 8,22%) responde directamente a la dinámica inflacionaria y salarial, los dos componentes que integran la fórmula del ICL.

Mirta Libera, referente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), explicó que ambos indicadores —inflación y salarios— "empiezan casi a tocarse", lo que genera una sensación de mayor previsibilidad en el mercado local.

Sin embargo, Libera advirtió un cambio en la modalidad de los contratos en el Gran Buenos Aires y la Región Capital: la mayoría de los nuevos acuerdos se celebran bajo el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y no por ICL. En los contratos por inflación, los porcentajes son sensiblemente más altos: para marzo, el ajuste cuatrimestral por IPC será del 10,92%, casi tres puntos por encima del índice del Banco Central.