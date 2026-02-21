La Plata | Insólito: le desvalijaron la casa, fue a la comisaría y le volvieron a robar mientras hacía la denuncia

La inseguridad en la zona norte de La Plata alcanzó niveles inverosímiles este lunes. Un transportista residente de Villa Castells fue víctima de un "doble robo" en un intervalo de apenas 40 minutos. Los delincuentes no solo desvalijaron su propiedad aprovechando un viaje laboral, sino que regresaron al domicilio mientras el hombre se encontraba en la Comisaría de Gonnet radicando la denuncia por el primer hecho.

El episodio comenzó cuando la víctima, un hombre que vive hace más de dos décadas en el barrio, regresó a su casa ubicada en 9 y 505 tras un viaje de trabajo al Parque de la Ciudad. Al ingresar a las 6 de la mañana del lunes, descubrió que su hogar había sido arrasado. Sin embargo, lo peor estaba por venir.

El primer golpe

Tras ausentarse desde la tarde del domingo, el damnificado encontró su habitación revuelta y el faltante de objetos de alto valor. Según el reporte policial y el testimonio del vecino, los malvivientes se llevaron:

Dólares en efectivo (suma no precisada).

Una televisión de 50 pulgadas y una notebook .

Artículos personales como una afeitadora .

Horus, su perro raza Pitbull de color marrón con pecho blanco, que hasta el momento permanece desaparecido.

Inmediatamente, el vecino llamó al 911. Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para constatar los daños y el robo. Tras la partida de los uniformados, el hombre se dirigió a la dependencia policial de Gonnet para formalizar el trámite legal, un movimiento que los delincuentes parecen haber estado vigilando.

La impunidad total: Segundo robo en 40 minutos

Lo que sucedió después roza el absurdo. Al regresar de la comisaría —un trámite que le demandó menos de una hora—, el vecino notó que el desorden en la vivienda era aún mayor. "Al regresar noté la heladera y la alacena abiertas y sin mercadería. Volví a llamar al 911 y constataron la nueva intrusión", relató la víctima a medios locales.

En este segundo ingreso, los ladrones se llevaron comida, provisiones de la heladera y prendas de vestir. El ensañamiento con la propiedad dejó al vecino y a su otra mascota —que se encontraba en estado de shock— en una situación de total vulnerabilidad.

Hasta el momento, la Policía Bonaerense no ha logrado identificar a los sospechosos. La falta de cámaras de seguridad activas en ese sector de Villa Castells dificulta el rastreo de los delincuentes, quienes demostraron conocer a la perfección los movimientos de la víctima.