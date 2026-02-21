Plusmar reemplaza al TALP: así funcionará el nuevo servicio al noroeste bonaerense

El sistema de transporte de La Plata vive un cambio de era. Luego de casi seis décadas de servicio ininterrumpido, la empresa TALP (Transporte Automotor La Plata) dejará de operar el estratégico corredor que conecta la capital bonaerense con el noroeste de la provincia.

A partir del viernes 20 de febrero, la firma Plusmar asumirá la operación de la ruta, introduciendo cambios significativos en la flota y extendiendo el recorrido actual. La transición busca modernizar un servicio que atravesó múltiples crisis operativas en los últimos años.

El traspaso tiene fecha y hora confirmada. El jueves 19 de febrero, a las 2:20 de la madrugada, partirá la última unidad con el sello del TALP desde la terminal platense, marcando el fin de un ciclo histórico para los viajeros regionales.

Desde la mañana del viernes, Plusmar pondrá en marcha un esquema de tres servicios diarios. La principal novedad para los usuarios radica en el confort: se incorporarán coches de última generación con asientos tipo Cama Ejecutivo, superando las actuales unidades semicama.

Una de las mejoras más celebradas es la ampliación de la traza. El servicio no solo cubrirá las paradas habituales, sino que llegará hasta el extremo noroeste de la provincia. El nuevo itinerario incluirá pasos estratégicos por:

Chivilcoy

Chacabuco

Junín

Lincoln

General Pinto

Florentino Ameghino

General Villegas (Cabecera final)

Esta extensión refuerza la conectividad de La Plata con localidades que, hasta el momento, requerían de combinaciones o servicios con menor frecuencia.

Pese a la inversión en unidades nuevas, fuentes del sector confirmaron que los precios de los pasajes no sufrirán modificaciones en esta primera etapa. El objetivo es estabilizar la demanda y asegurar la transición de los pasajeros habituales sin afectar el bolsillo.

El cambio llega tras años de reclamos por el estado de las unidades y la irregularidad en las frecuencias de la anterior prestataria. Con este desembarco, la región espera una mejora sustancial en el transporte de media y larga distancia en Buenos Aires.