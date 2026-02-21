"No pensé en irme": Marcelo Gallardo plantó bandera, enfrentó las críticas y blindó su ciclo en River

La tormenta parece haber dado un respiro en Núñez, pero las cicatrices de un 2025 esquivo y un comienzo de año turbulento siguen marcando la agenda. Tras el sufrido triunfo ante Ciudad de Bolívar con gol de Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo decidió dejar de lado la brevedad de sus últimas apariciones y dio una clase magistral de convicción ante los rumores de un fin de ciclo.

"¿Pensaste en irte?", fue la pregunta que paralizó la sala. La respuesta del Muñeco fue inmediata y cortante: "No, pero no porque sea necio". Con esa frase, el DT de River Plate buscó desactivar la inestabilidad que generó la dura derrota previa ante Tigre.

El "ruido" externo y el convencimiento interno

Para Marcelo Gallardo, la clave de la supervivencia de su proyecto radica en la fortaleza mental del grupo. El entrenador fue muy claro al referirse a las críticas despiadadas que rodearon al equipo en los últimos cinco días.

"El ruido está alrededor del resultado, sobre todo cuando no son favorables. Si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y yo estoy convencido", afirmó. Según el técnico, el equipo tiene los "argumentos y fundamentos" necesarios para revertir la imagen, aunque reconoció que "si no los quieren ver, no los van a ver".

La sequía goleadora y el dilema de los refuerzos

Uno de los puntos que más preocupa al hincha de River es la falta de efectividad de sus atacantes. Sin embargo, el DT prefirió quitarle dramatismo a la situación:

Bloqueo ofensivo: "Nuestros delanteros no están teniendo esa percepción con el gol. En algún momento se va a destrabar".

Sin refuerzos de apuro: Pese a la rotura de ligamentos de Portillo , Marcelo Gallardo descartó salir al mercado por "traer por traer".

Apuesta a las inferiores: "Buscamos alternativas en las Formativas. No queremos tapar a un pibe que está esperando su oportunidad".

Lo que tenés que saber: Resultado: River 1 - Ciudad de Bolívar 0 (Gol de penal de Juanfer Quintero ).

Anuncio: No habrá incorporaciones inmediatas pese al cupo por la lesión de Portillo .

El mensaje: Gallardo, Matías Biscay y la dirigencia están alineados en el "convencimiento" del rumbo 2026.

La relación con el hincha: "Buscamos empatía"

El técnico santafesino admitió que el objetivo principal es que el equipo vuelva a representar fielmente el sentimiento del socio. "Queremos que el hincha vuelva a contagiarse, que tenga empatía con lo que se ve. Hubo contratiempos que se dan en este club cuando no ganás, pero las tres patas (dirigencia, cuerpo técnico y jugadores) estamos convencidos", concluyó.