Mugre y descontrol en La Plata: filmaron otra vez a un verdulero tirando basura en 143 y 525 | VIDEO

En la tarde de ayer martes 17 de febrero 2026, último día del feriado XXL de Carnaval, el reconocido y querido proteccionista de animales platense, conocido en redes sociales como Ezequiel Kelo, se topó con un inadaptado social que periódicamente tira basura en la zona de La Cumbre, en las afuras de La Plata, en plena acción ambientamente delictiva.

A bordo de un camión mediano, con una caja cerrada blanca de los que suelen usar los comerciantes frutihortícolas platenses, un verdulero joven e inescrupuloso arrojaba en plena calle, en la zona de 143 y 525, gran cantidad de basura, especialmente cajones con verduras y frutas podridas. También, la imagen muestra un viejo colchón tirado allí, aunque no se puede asegurar que lo haya descartado la misma lacra.

Lo cierto es que este tipo de conductas antisociales se suceden de manera permanente e incontrolable en casi todos los barrios alejados del casco urbano de la capital bonaerense, sin que las autoridades pongan límites a semajante atropello a la dignidad de los habitantes más humildes de La Plata, una ciudad que muestra un contraste extremo y doloroso entre el centro y el resto del distrito.