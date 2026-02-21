Van 44 años de lluvia negra: la impunidad de Copetro y el silencio de Ensenada, Berisso y Kicillof | VIDEO

El calendario marca febrero de 2026, pero en las calles del Barrio Campamento de Ensenada, el tiempo parece haberse detenido en una postal monocromática. Las paredes de las viviendas, otrora coloridas, lucen hoy un velo grisáceo persistente.

Copetro comenzó su instalación en el barrio Campamento de Ensenada en 1978 y en 1982 puso en funcionamiento su planta industrial, con un nivel de precariedad ambiental asombroso. Todo ese proceso en plena dictadura militar. Es un dato.

Es el rastro de la "lluvia negra", el carbón de coque calcinado que la multinacional Oxbow-Copetro emite desde hace más de cuatro décadas ante la mirada cómplice de las autoridades provinciales.

A pesar de que el conflicto ambiental alcanzó picos de visibilidad en 2023, la situación actual denota un estancamiento peligroso. Según el último informe de la Asamblea de Vecinos Contaminados, los niveles de partículas PM2,5 (partículas finas que penetran profundamente en los pulmones) duplican hoy los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La justicia, lejos de ser un refugio para los damnificados, se ha transformado en un terreno hostil. El precedente sentado por la persecución legal a la vecina Natalia Penda en 2023, marcó el inicio de una "ofensiva legal" contra quienes denuncian.

Si bien existen centenares de fallos individuales que reconocen daños y perjuicios, la planta nunca ha enfrentado una clausura definitiva. Para la multinacional, las multas ambientales son apenas un "costo operativo" más, fácilmente absorbible gracias a un modelo exportador que prioriza el ingreso de divisas por sobre el bienestar de los habitantes de Berisso y Ensenada.

El "Canon del Polideportivo" y la complicidad municipal

El esquema de "donaciones" de la empresa Oxbow-Copetro a los municipios de Ensenada y Berisso se ha institucionalizado. Lo que en 2023 eran aportes de 20 millones de pesos para obras públicas, en 2026 se ha transformado en convenios millonarios que financian gran parte de la infraestructura deportiva y cultural local.

Para muchos vecinos, esto no es más que un "impuesto a la contaminación" que compra el silencio de los funcionarios municipales de Ensenada y Berisso.

Mientras tanto, los medidores de hollín oficiales siguen instalados en varias esquinas, funcionando como monumentos a la burocracia: siguen juntando agua de lluvia y sus datos, cuando se publican, suelen estar promediados de tal forma que los picos de emisión nocturna quedan diluidos en la estadística mensual.

El debate científico sigue polarizado. Por un lado, expertos del CONICET y la UNLP mantienen su alerta sobre la toxicidad del carbón de coque calcinado, vinculándolo con el aumento de patologías respiratorias crónicas y enfermedades oncológicas en la zona.

Por el otro, los peritajes encargados por la justicia —muchas veces realizados por laboratorios con vínculos indirectos con la industria petroquímica— sostienen que el material es "inerte".

Un reclamo que no se agota

A pesar del cansancio y del desarraigo de familias que, como la de Viviana Blanco, debieron abandonar sus hogares para poder respirar, la resistencia vecinal no se detiene. En este febrero de 2026, las redes sociales se inundan diariamente con videos de residentes de Berisso y Ensenada mostrando cómo, tras solo unas horas de limpieza, sus patios vuelven a cubrirse de ese manto negro brillante.

La planta de Oxbow-Copetro, amparada en certificados de aptitud ambiental renovados sistemáticamente, sigue operando al máximo de su capacidad. Para el Estado, es una fuente de exportación necesaria; para los vecinos, es una condena a contaminación perpetua que ya lleva más de cuatro décadas.