Jóvenes Z avalan inclusión silver en la publicidad

Un total de 201 estudiantes universitarios, en su mayoría pertenecientes a la Generación Z y con una edad promedio de 20 años, participaron de una encuesta académica que analiza cómo los jóvenes perciben la representación de las personas mayores —conocidas como Generación Silver— en la publicidad inclusiva.

El trabajo fue desarrollado en la Universidad Pontificia de Salamanca y difundido por la revista científica Cuadernos.info. Según los resultados, existe una valoración mayoritariamente positiva de la diversidad generacional en los anuncios, especialmente cuando los mensajes apelan a la emoción y evitan estereotipos.

La investigación adopta un enfoque cuantitativo y descriptivo, con un cuestionario digital aplicado a estudiantes de grado en Ciencias Sociales. La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia y estuvo compuesta por un 59,20% de mujeres y un 40,80% de varones, con edades entre 19 y 23 años. El estudio contó con aval del Comité de Ética de la universidad.

Cómo ve la Generación Z a las personas mayores

Los datos muestran una percepción ambivalente pero en general respetuosa hacia la Generación Silver. El 94,03% de los jóvenes reconoce el valor de la experiencia y el conocimiento que aportan las personas mayores a la sociedad.

Entre las principales preocupaciones que los encuestados asocian a este grupo etario se destacan:

Salud , señalada por el 80,60%

Relaciones sociales y afectivas, mencionadas por el 74,13%

Más de la mitad considera que las personas mayores están informadas sobre la actualidad y disfrutan de su tiempo libre. Sin embargo, persisten miradas estereotipadas: el 67,16% no los percibe como consumidores exigentes ni atentos a las tendencias, y el 55,22% cree que no dominan las nuevas tecnologías en su vida cotidiana.

Publicidad intergeneracional: impacto en marcas y consumo

La diversidad etaria en los anuncios aparece como un valor consolidado entre los jóvenes. El 85,07% considera que incluir distintos rangos de edad refleja la realidad social, mientras que el 84,54% evalúa positivamente esa pluralidad.

Además, más del 70% afirma estar dispuesto a consumir marcas que fomentan vínculos entre generaciones. En esa línea, el 69,65% se identifica más con empresas que muestran diversidad de edades y el 82,59% destaca la importancia de conectar emocionalmente con historias intergeneracionales.

Lo que tenés que saber

76,12% asocia la presencia de personas mayores con mensajes valiosos y únicos

61,19% resalta el aporte de autenticidad y diversidad

Casi 60% cree que la publicidad refleja de forma acertada sus experiencias y valores

Solo 49,75% las percibe como fuente creíble de información publicitaria

Emoción, empatía y límites de la credibilidad

La conexión emocional es uno de los puntos más fuertes de la publicidad protagonizada por personas mayores. El 75,62% considera que estos anuncios generan empatía y comprensión, y el 69,15% afirma que evocan emociones positivas.

No obstante, la credibilidad no es homogénea. Aunque el 64,18% reconoce que los conocimientos transmitidos por la Generación Silver son relevantes para la sociedad, cerca de la mitad de los jóvenes mantiene reservas a la hora de otorgarles autoridad como voceros publicitarios.

Campañas analizadas y respuesta juvenil

El estudio evaluó cuatro campañas españolas recientes que incluyen protagonistas mayores:

“La vida es” , de Suchard : hasta 89% de aceptación

“She” , de J&B : cerca de 70% de impresión positiva

“Injubilables” , de Pikolin : 58,21% de actitud favorable

“Abuelas celosas”, de La Cocinera: más del 60% de aprobación

Según el análisis, las campañas que rompen estereotipos o promueven la interacción entre generaciones logran mayor empatía, agrado y credibilidad entre el público joven.

Qué recomiendan los investigadores

Las autoras y el autor del trabajo —Elena Fernández Blanco, Sandra Lizzeth Hernández Zelaya y Pedro Luis García Linares— advierten que la Generación Z muestra una creciente sensibilidad hacia la diversidad generacional, pero que aún persisten miradas edadistas.

El informe concluye que la inclusión de personas mayores refuerza la autenticidad de las marcas, siempre que se eviten clichés. Para conectar de forma genuina con el público joven, recomiendan narrativas y recursos visuales que integren a la Generación Silver de manera natural y respetuosa.