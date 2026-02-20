Cómo recuperar el control del tiempo y reducir el estrés en el trabajo, según expertos internacionales

La percepción de que el reloj avanza más rápido que las tareas pendientes se convirtió en una escena habitual en oficinas, empresas y ámbitos profesionales. El estrés permanente, la urgencia constante y la dificultad para concentrarse no son solo un problema individual: impactan de lleno en la productividad y en la salud laboral.

Sin embargo, especialistas del Forbes Coaches Council coinciden en que ese desorden no es inevitable. Con cambios concretos en la forma de planificar, priorizar y gestionar la energía, es posible recuperar el control de la agenda y transformar la presión cotidiana en resultados medibles.

Distinguir urgencia emocional de prioridades reales

El primer paso es reconocer que no todo lo que parece urgente lo es. Según los expertos, la mente suele amplificar la sensación de presión incluso cuando la carga laboral no se ha modificado.

Identificar qué tareas tienen impacto real y cuáles responden a preocupaciones infundadas permite tomar decisiones más eficaces y reducir la ansiedad diaria. Separar lo importante de lo accesorio es clave para reorganizar la jornada.

Planificar con intención antes de actuar

La planificación consciente es otro punto central. Cheryl Breukelman recomienda detenerse antes de avanzar en automático y evaluar con qué recursos y personas se cuenta.

Reservar bloques específicos en la agenda para tareas relevantes ayuda a sostener la estructura incluso en momentos de alta presión y evita que el día quede dominado por interrupciones.

Listas de tareas que ordenan y liberan la mente

Lejos de ser un recurso básico, las listas de tareas bien utilizadas se convierten en una herramienta estratégica. El Dr. Denise Trudeau-Poskas sugiere volcarlas en papel, detectar las acciones de mayor impacto y delegar las secundarias.

En la misma línea, Kathryn Lancioni aconseja ordenarlas por fecha límite y nivel de involucramiento, revisándolas a diario para reajustar prioridades y reconocer avances concretos.

Pausas breves para recuperar el foco

Para enfrentar picos de estrés, los especialistas destacan el valor de las pausas conscientes. Karyn Gallant y Jamie Lewis Smith coinciden en que detenerse unos minutos, respirar profundo o caminar brevemente puede restablecer la concentración.

Calmar el sistema nervioso, explican, permite que la mente funcione de forma más clara y productiva.

Gestión emocional y límites claros

La dimensión emocional también resulta decisiva. Elif Suner recomienda escribir pensamientos y emociones para observar la realidad con mayor objetividad.

A su vez, Laurie Sudbrink sostiene que reestructurar los propios pensamientos ayuda a frenar la sensación de aceleración constante del tiempo. Establecer límites frente a interrupciones es fundamental para proteger el trabajo profundo.

Correos, interrupciones y pérdida de productividad

En relación al uso del correo electrónico, Candice Gottlieb-Clark sugiere crear respuestas automáticas y fijar horarios específicos para atender imprevistos.

Por su parte, Stephan Lendi recomienda agrupar tareas menores y asignarles bloques concretos para no fragmentar la atención durante el día.

Empezar por lo importante

Abordar primero las tareas grandes libera energía mental. John M. O’Connor afirma que enfrentar los mayores desafíos al inicio de la jornada reduce la postergación y mejora los resultados.

El impacto de las interrupciones no es menor. Mark Samuel advierte que cada corte de concentración puede implicar hasta 20 minutos de pérdida productiva.

Energía antes que horas

Entre las técnicas de relajación, se destacan la pausa de 90 segundos y la respiración lenta y profunda. Melinda Fouts aconseja evitar mirar el reloj y mantenerse presente para favorecer la creatividad.

La gestión de la energía resulta más eficaz que el simple conteo de horas. El Dr. Sunil Kumar propone organizar la jornada en bloques de alta concentración y cerrar ciclos diarios.

En la misma línea, Thomas Lim insta a proteger los momentos de mayor energía y asignarlos a las tareas que generan resultados concretos.