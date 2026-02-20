El ayuno intermitente no muestra beneficios claros para bajar de peso, según Cochrane

El ayuno intermitente, una estrategia que alterna períodos de consumo mínimo o nulo de energía con otros de alimentación habitual, se popularizó en redes sociales como una vía rápida para bajar de peso. Sin embargo, una revisión sistemática de Cochrane puso en duda ese entusiasmo.

“El ayuno intermitente simplemente no parece funcionar para adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso”, afirmó Luis Garegnani, autor principal del estudio y director del Centro Cochrane Asociado del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.

El equipo analizó 22 ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron a 1.995 adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica. Las modalidades evaluadas fueron diversas: desde ayuno en días alternos hasta restricción horaria de las comidas. La mayoría de los estudios siguió a los participantes por hasta 12 meses.

El hallazgo central fue claro: no hubo un efecto clínicamente significativo en la pérdida de peso cuando se comparó el ayuno intermitente con consejos alimentarios habituales o con no realizar ninguna intervención.

Límites, matices y por qué no hay una recomendación universal

La revisión también examinó los alcances y límites de la evidencia disponible. “La evidencia científica sigue siendo limitada, con solo 22 ensayos, muchos con muestras pequeñas e informes inconsistentes”, detalló Garegnani. Además, la mayoría de los participantes eran personas blancas de países de ingresos altos, lo que restringe la extrapolación a otros grupos.

“La obesidad es una enfermedad crónica. Los ensayos a corto plazo dificultan guiar decisiones a largo plazo para médicos y pacientes”, remarcó el investigador. Pocos estudios evaluaron efectos sostenidos, un punto clave para recomendaciones poblacionales.

Desde Iberoamérica, Eva Madrid, investigadora de la Unidad de Síntesis de Evidencia Cochrane, coincidió en la cautela: “Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado”.

Qué dicen otras voces expertas

En España, Ana Belén Crujeiras, miembro de la Sociedad Española de Obesidad y jefa de Epigenómica en el Instituto de Investigación en Salud de Santiago (IDIS), señaló que se trata de “una revisión rigurosa” y que sugiere que el ayuno intermitente no adelgaza más que las dietas tradicionales. No obstante, advirtió que “la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento, breve”.

Crujeiras agregó que, bien indicado y supervisado, el ayuno intermitente podría generar cetosis nutricional, asociada a posibles beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, además de impactos en mecanismos epigenéticos. Aun así, subrayó que no puede considerarse “la última palabra”, según declaraciones a SMC España.