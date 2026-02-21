Caso Kim Gómez: inició el juicio por la nena arrastrada en un robo y el sistema penal vuelve a estar bajo la lupa

A casi un año del hecho que paralizó al país, la justicia platense abre sus puertas para intentar dar una respuesta al asesinato de Kim Gómez. El debate oral, que se desarrollará a lo largo de ocho audiencias a puertas cerradas, tiene como objetivo determinar la responsabilidad de un joven que, al momento del crimen, era menor de edad.

El proceso se da en un marco de extrema tensión emocional. Marcos Gómez, padre de la víctima, estuvo presente en la puerta del fuero juvenil y dejó una reflexión que trasciende el expediente: "La palabra justicia queda con sabor a poco. Mi hija iba a marcar un antes y un después y acá estamos para que eso suceda".

El banquillo de los acusados y el peso de la ley

El juicio se centra en un joven que hoy tiene 18 años, imputado por "homicidio en ocasión de robo". Sin embargo, debido a que tenía 17 años el 25 de febrero de 2025 (fecha del crimen), será juzgado bajo la Ley Penal Juvenil.

Esta normativa es la que genera mayor controversia en la opinión pública, ya que establece un tratamiento diferenciado y posibles reducciones de pena en comparación con el código para adultos. Por otro lado, el segundo involucrado —un chico de apenas 14 años— fue declarado inimputable por su edad, aunque permanece bajo custodia en un instituto de máxima seguridad por disposición del Organismo Provincial de la Niñez.

Crónica de un horror evitable

El asesinato de Kim ocurrió durante un asalto en el que dos delincuentes abordaron el auto de su madre. En la huida, los atacantes no advirtieron que la nena seguía en el asiento trasero.

Enganchada por el cinturón de seguridad y su vestimenta, Kim fue arrastrada varias cuadras por el asfalto de Altos de San Lorenzo, sufriendo heridas que le provocaron la muerte.

Para la Fiscalía, la autoría está probada a través de:

Cámaras de seguridad de la zona.

Testimonios clave de vecinos.

El reconocimiento positivo del acusado por parte de la madre de Kim.

Más allá de la condena: el rol del Estado

Marcos Gómez no solo apuntó contra los autores materiales, sino contra un sistema que ignoró las "alarmas" previas. Según el padre de la nena, los acusados ya presentaban un historial de violencia familiar, abandono escolar y antecedentes delictivos que nadie contuvo.

"Encerrar a un pibe y no darle herramientas... en algún momento salen y si no se les da nada, van a salir a dañar", advirtió Gómez. Esta mirada pone el foco en la eficacia de las políticas de prevención y el funcionamiento de los institutos de menores en la Provincia de Buenos Aires.

Lo que tenés que saber del juicio: Lugar: Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Plata.

Audiencias: Ocho jornadas previstas, todas a puertas cerradas por tratarse de menores.

Veredicto: Se espera que la sentencia se conozca antes de finales de febrero.

Situación del acusado: Prisión preventiva prorrogada por 180 días.

El juicio comienza y las pruebas parecen contundentes. Sin embargo, en el aire de La Plata queda flotando la duda de si una sentencia podrá reparar el vacío de una familia que atraviesa su primer aniversario sin Kim o si, por el contrario, será solo un cierre administrativo para una tragedia que pudo evitarse.