Tragedia en los médanos de Gesell: una abogada platense sufrió un violento vuelco y está en terapia intensiva

Un violento accidente ocurrido en los médanos de Villa Gesell, que mantiene en vilo a la ciudad de La Plata. La protagonista es Florencia Rastelli Mella, una reconocida abogada y emprendedora local, quien sufrió heridas de extrema gravedad tras el vuelco del vehículo todoterreno en el que viajaba como acompañante.

El siniestro se produjo el martes por la tarde en el sector conocido como "La Olla". Según los primeros peritajes y relatos de testigos presenciales, el UTV (Utility Task Vehicle) volcó y dio varios giros sobre su eje sin la intervención de terceros. En medio de los tumbos, Florencia salió despedida y terminó atrapada debajo de la estructura del rodado.

Estado crítico y traslado de urgencia

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo quedó prácticamente destruido y una de sus ruedas traseras se desprendió por completo. Tras ser asistida inicialmente en el Hospital de Villa Gesell, la gravedad del cuadro obligó a su derivación inmediata a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

Desde la cuenta oficial de su marca, Paque & Cocó, se difundió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”. Actualmente, su pronóstico es reservado y permanece bajo cuidados intensivos.

Detalle del cuadro médico

El parte de salud de Florencia Rastelli Mella detalla lesiones de gran complejidad que comprometen su estabilidad:

Traumatismos: Sufrió politraumatismo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento.

Lesiones cervicales: Fracturas en las apófisis espinosas C4 , C6 y C7 , además de daños en la lámina y carilla articular de la vértebra C5 .

Complicaciones pulmonares: El impacto provocó contusión pulmonar y un neumotórax izquierdo.

Compromiso medular: Se detectó una lesión raquídea en D12 por compresión, lo que generó un estrechamiento del canal medular.

Investigación en curso

La policía local trabaja en el lugar del accidente para terminar de esclarecer las causas del vuelco. Aunque los testimonios coinciden en que no participaron otros vehículos, se intenta determinar si una falla mecánica o una maniobra imprevista en el terreno arenoso desencadenó la tragedia. Al momento del hecho, el vehículo era conducido por un hombre que acompañaba a la abogada.