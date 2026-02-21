Caída de un poste en Tolosa genera cortes de servicios y tensión en 528 y 12

Este miércoles, alrededor del mediodía, los vecinos de Tolosa vivieron momentos de preocupación cuando un poste de servicios se desplomó en la esquina de calle 528 y 12. A pesar de la magnitud del impacto y del flujo de tránsito habitual en la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, calificando el hecho como un "milagro".

El incidente provocó de inmediato la caída de cables de tensión sobre la calzada, lo que derivó en la interrupción total de los servicios de internet y telefonía para los hogares y comercios situados en ese cuadrante de la capital bonaerense.

La caída afectó directamente a la conectividad de una zona estratégica que conecta el centro de La Plata con el barrio de Tolosa. Personal técnico y cuadrillas de emergencia fueron alertados para evaluar si el poste pertenece al tendido eléctrico o exclusivamente a redes de fibra óptica.

Según testimonios de los frentistas, el estado de los postes en la cuadrícula de 12 y 528 ha sido motivo de quejas previas. La antigüedad de la infraestructura y las recientes ráfagas de viento podrían haber sido los detonantes del colapso estructural.