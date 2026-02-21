Colocan luminarias en la zona del accidente en calle 96

Este miércoles por la mañana, la zona sur de La Plata amaneció con un despliegue de cuadrillas municipales inusual para el sector. Operarios comenzaron las tareas de colocación y reparación de luminarias sobre la calle 96, abarcando el tramo que va desde la Avenida 7 hasta la calle 122, en el límite con Berisso.

La intervención oficial llega apenas días después del trágico accidente que terminó con la vida de Eugenia Carril, una joven de 18 años que fue atropellada en el lugar. La falta de visibilidad y el estado del asfalto habían sido denunciados sistemáticamente por los frentistas de Villa Elvira y alrededores.

El reclamo de los vecinos: "Tuvo que morir una chica"

La presencia de las grúas y los nuevos focos LED no trajo alivio, sino una profunda sensación de injusticia entre los habitantes del barrio. "Tuvo que morir una chica para que nos hagan caso", sentenció un vecino que registró los trabajos con su celular.

Según testimonios recolectados en el lugar, las notas entregadas al Municipio de La Plata solicitando mayor seguridad vial y alumbrado público datan de hace meses. La oscuridad de la calle 96 era, para muchos, una "trampa mortal" anunciada.