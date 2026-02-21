Ensenada: robaron una bicicleta a punta de pistola en la plaza de 125 y 531

Un vecino de Ensenada fue asaltado este miércoles por la mañana en la plaza ubicada en 125 y 531, donde delincuentes le robaron la bicicleta a punta de pistola.

La víctima es un trabajador que desde hace 30 años se levanta a las 4 de la mañana para ir a cumplir con su jornada laboral. La bicicleta es su herramienta de trabajo fundamental. Por favor, quién la vea, reportarla a las autoridades.