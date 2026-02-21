Dolor en Berisso: falleció el motociclista que había sido embestido por un camión en la calle Génova

el motociclista de 40 años que había protagonizado un violento choque ayer al mediodía, falleció en las primeras horas de este jueves en el Hospital Mario Larrain.

Su estado era crítico desde el ingreso al nosocomio y, a pesar de los esfuerzos médicos y la movilización de su familia, las heridas resultaron irreversibles.

El siniestro ocurrió en la transitada calle Génova, entre 159 y 160. Según los reportes preliminares, Pereyra circulaba en su moto cuando fue embestido por un camión por causas que aún son materia de investigación judicial.

La magnitud del impacto lo dejó tendido en el asfalto con lesiones de extrema gravedad, lo que motivó su traslado inmediato por el servicio de emergencias.

Desde el momento del accidente, la solidaridad berissense se hizo presente. Los familiares y amigos de Leonardo habían iniciado una colecta urgente de dadores de sangre a través de las redes sociales, con la esperanza de que pudiera afrontar el complejo tratamiento quirúrgico que requería.

Sin embargo, el cuadro empeoró durante la madrugada, confirmándose su deceso cerca de las primeras horas de hoy.

Preocupación por la seguridad vial

Este hecho profundiza la preocupación por la alta tasa de siniestralidad vial que registra la región capital (La Plata, Berisso y Ensenada). La calle Génova, una de las arterias principales de la ciudad, vuelve a ser escenario de un hecho fatal que reabre el debate sobre la imprudencia al volante y la convivencia entre vehículos de gran porte y motociclistas.

