El Club 19 de Febrero de Villa Elvira celebra siete décadas de identidad y compromiso social

El Club Social, Cultural y Deportivo 19 de Febrero y la Biblioteca Popular José Ingenieros cumplen 70 años de vida este 19 de febrero de 2026. Fundado en 1956, este emblema de Villa Elvira nació del sueño de un grupo de vecinos en una zona que, por aquel entonces, era un pulmón de árboles frutales conocido como Barrio Jardín.

Para conmemorar este hito, la Comisión Directiva, encabezada por el Dr. Diego Balduchi, realizará hoy un brindis simbólico en su sede social de Diagonal 682 entre Diagonal 618 y Diagonal 620. Los festejos continuarán durante marzo con la "Copa 70 Años" y culminarán en abril con una Gran Cena Aniversario para toda la comunidad platense.

Un motor de progreso para Villa Elvira

La historia del "19 de Febrero" es, en realidad, la historia del crecimiento de la zona sur de La Plata. En sus inicios, las reuniones se realizaban en una casa particular en 119 y 81, hasta que la donación de un terreno por parte de López Arias permitió levantar la sede actual.

Desde allí, el club no solo fomentó el deporte, sino que fue el gestor de obras de infraestructura básicas para los vecinos:

Servicios esenciales: Tramitaron el tendido eléctrico, la red de agua y las cloacas ante Obras Sanitarias.

Accesibilidad: Impulsaron la apertura de calles como la 120 y la Diagonal 620 , permitiendo la llegada de la primera línea de micros (la 520 , actual Línea Este ).

Salud y Educación: Bajo la presidencia del Dr. Nills Lumblad, se creó el Centro de Salud N°6 (122 y 80) y se gestionó la construcción de la Escuela Primaria N°125.

De la radio por megáfono al básquet competitivo

El club fue pionero en comunicación y deportes. En sus años fundacionales, el vecino Pocho Laico informaba las noticias del barrio a través de un megáfono en lo alto del edificio. Con el tiempo, la institución se convirtió en un semillero deportivo: fue cofundadora de la liga infantil LISFI y la primera en introducir el básquet en Villa Elvira, actividad impulsada por Renato Balduchi.

"Los clubes de barrio solo se mantienen en pie gracias a la dedicación voluntaria. Es continuar un legado solidario que fundaron nuestros abuelos", destacaron desde la actual conducción.

Hoy, la entidad mantiene una oferta diversa que incluye fútbol infantil, hockey (impulsado por la gestión de Martín Valerias), patín, vóley y su histórica cancha de bochas, consolidándose como el principal centro de reunión de Barrio Jardín.

Actividades Deportivas y Culturales