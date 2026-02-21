Echaron a rodar la versión que el "Indio" Solari sufrió un ACV: solo fue a hacerse estudios al Otamendi

"Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando de urgencia tras sufrir un ACV a sus 77 años. Se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos y está internado en el sanatorio "Otamendi", aseguró Ángel de Brito en sus redes.

Sin embargo, la familia y su página oficial salieron a aclarar la situación de inmediato. La versión fue posteada por algunos grandes medios nacionales, como Clarín. Gracias a Dios, el Indio está bien.

Los antecedentes: su lucha contra el Parkinson

Esta situación se suma al diagnóstico de Parkinson que el propio Solari hizo público hace un tiempo durante una charla con Mario Pergolini. En aquel entonces, el cantante describió su afección como una "enfermedad malvada" que "anda jodiendo en el cerebro".

En sus declaraciones más crudas sobre su bienestar, el músico había confesado: "El melón ya no me da. Hay dolor y el dolor me rompe las pelotas. Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota". A pesar de esto, siempre se mostró resiliente, afirmando que "la curiosidad es más grande que el miedo".