Agenda cultural en La Plata

Año Nuevo Chino y cartelera de verano: qué hacer este fin de semana en La Plata

Plaza Moreno se prepara para recibir la masiva celebración del Año Nuevo Chino este sábado y domingo. La agenda incluye además cine móvil en Meridiano V, telescopio en el Planetario y espectáculos con entradas promocionales.

La ciudad de La Plata despliega este fin de semana una de las agendas culturales más ambiciosas de la temporada estival. El evento central será el Año Nuevo Chino, que mudará sus festejos a la emblemática Plaza Moreno, pero la oferta se extiende a centros culturales, museos y salas de cine con beneficios exclusivos.

Desde este jueves 19 de febrero, la actividad comienza a vibrar en el Centro Cultural Islas Malvinas y el playón de Meridiano V, consolidando a la capital bonaerense como el epicentro del entretenimiento regional.

El Año Nuevo Chino llega a Plaza Moreno

El plato fuerte del fin de semana será, sin dudas, la celebración del Año Nuevo Chino. A diferencia de ediciones anteriores, el evento se concentrará en Plaza Moreno durante el sábado y el domingo.

Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta integral que incluye:

  • Gastronomía típica: Corredor de puestos con platos tradicionales orientales.

  • Danza del León y el Dragón: Exhibiciones de artes marciales y rituales milenarios.

  • Feria de artesanos: Espacios dedicados al diseño y la cultura asiática.

Cine, música y astronomía: opciones para todos los gustos

Para quienes buscan planes alternativos, la cartelera platense ofrece una variedad de propuestas gratuitas y pagas:

  1. Cine Móvil: Este jueves en Meridiano V se proyectará el clásico "Quisiera ser grande". Además, las salas de Cinema La Plata se unen a la "Fiesta del Cine" con entradas a $4.000.

  2. Astronomía: El Planetario de la UNLP abrirá sus puertas el viernes para una observación lunar con su telescopio principal.

  3. Música y Teatro: El Teatro Bar presentará funciones de Stand Up, mientras que Guajira Bar inicia su ciclo de verano. Para los amantes de lo clásico, llega una nueva edición de los conciertos Candlelight.

  4. Turismo Local: El sábado y domingo se realizarán nuevos Walking Tours para recorrer la historia fundacional de la ciudad.

Agenda cultural

Jueves 19

  • 18 - Presentación del libro "En la mano el corazón" de Francisco Torres
    Palacio Francisco López Merino
  • 20 - Cuentos bajo la luz de la luna
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 20.30 - Cine móvil: Quisiera ser grande
    Meridiano V
  • 21 - Manuel González Ponisio Quinteto
    Desafinado Club

 

Viernes 20

  • 18 - Muestra de Arte
    Terraza MUMART

 
  • 19 - Un paseo por la luna
    Planetario UNLP

 
  • 20 - Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial
    Planetario UNLP
  • 20 - Las piñas + Solda + Dj Mars
    La Bicicletería
  • 21 - Electrochongo + S Rico + Chebrolet
    Guajira Bar

 
  • 21 - Stand Up: Juan Barraza
    Teatro Bar
  • 21 - Cuarteto Cedrón
    Casa Metro
  • 21 - Malena Muyala
    Casa Suiza
  • 21.30 - Candlelight
    Basílica del Sagrado Corazón de Jesús

Sábado 21

  • 10.30 - Walking Tour: Paseo del Bosque
    Ingreso al Bioparque

  • 12 - Año Nuevo Chino
    Plaza Moreno

 
  • 17 - Taller intensivo: House y electro dance
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 17 - Handicap Vol. IV
    Hipódromo de La Plata
  • 17.30 - Expedición urbana: especial flores
    1 y 60
  • 18 - Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio
    Centro Cultural Julio López
  • 19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
    Observatorio Astronómico
  • 20 - Andre Villagra y Sofía Marcó
    La Salamanca
  • 21 - Milonga de la Plaza
    Plaza Malvinas

 
  • 21 - Bingo musical de Veto y Fer
    Teatro Bar
  • 21 - Ortiba + Evvil + No me toques
    Guajira Bar
  • 21 - "Ecos de otros tiempos"
    Espacio 44
  • 21 - Músicas alrededor de Cole Porer
    Desafinado Club

 

Domingo 22

  • 10.30 - Walking Tour: La Plata ciudad de película
    Piedra fundacional Plaza Moreno

  • 12 - Año Nuevo Chino
    Plaza Moreno
  • 19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
    Observatorio Astronómico
  • 21 - Frede Reyna Trío
    Desafinado Club

 
  • 21 - Green River Band
    Centro Cultural Los Lobos
