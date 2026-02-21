Año Nuevo Chino y cartelera de verano: qué hacer este fin de semana en La Plata
Plaza Moreno se prepara para recibir la masiva celebración del Año Nuevo Chino este sábado y domingo. La agenda incluye además cine móvil en Meridiano V, telescopio en el Planetario y espectáculos con entradas promocionales.
La ciudad de La Plata despliega este fin de semana una de las agendas culturales más ambiciosas de la temporada estival. El evento central será el Año Nuevo Chino, que mudará sus festejos a la emblemática Plaza Moreno, pero la oferta se extiende a centros culturales, museos y salas de cine con beneficios exclusivos.
Desde este jueves 19 de febrero, la actividad comienza a vibrar en el Centro Cultural Islas Malvinas y el playón de Meridiano V, consolidando a la capital bonaerense como el epicentro del entretenimiento regional.
El Año Nuevo Chino llega a Plaza Moreno
El plato fuerte del fin de semana será, sin dudas, la celebración del Año Nuevo Chino. A diferencia de ediciones anteriores, el evento se concentrará en Plaza Moreno durante el sábado y el domingo.
Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta integral que incluye:
Gastronomía típica: Corredor de puestos con platos tradicionales orientales.
Danza del León y el Dragón: Exhibiciones de artes marciales y rituales milenarios.
Feria de artesanos: Espacios dedicados al diseño y la cultura asiática.
Cine, música y astronomía: opciones para todos los gustos
Para quienes buscan planes alternativos, la cartelera platense ofrece una variedad de propuestas gratuitas y pagas:
Cine Móvil: Este jueves en Meridiano V se proyectará el clásico "Quisiera ser grande". Además, las salas de Cinema La Plata se unen a la "Fiesta del Cine" con entradas a $4.000.
Astronomía: El Planetario de la UNLP abrirá sus puertas el viernes para una observación lunar con su telescopio principal.
Música y Teatro: El Teatro Bar presentará funciones de Stand Up, mientras que Guajira Bar inicia su ciclo de verano. Para los amantes de lo clásico, llega una nueva edición de los conciertos Candlelight.
Turismo Local: El sábado y domingo se realizarán nuevos Walking Tours para recorrer la historia fundacional de la ciudad.
Agenda cultural
Jueves 19
18 - Presentación del libro "En la mano el corazón" de Francisco Torres
Palacio Francisco López Merino
20 - Cuentos bajo la luz de la luna
Centro Cultural Islas Malvinas
20.30 - Cine móvil: Quisiera ser grande
Meridiano V
21 - Manuel González Ponisio Quinteto
Desafinado Club
Viernes 20
18 - Muestra de Arte
Terraza MUMART
19 - Un paseo por la luna
Planetario UNLP
20 - Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial
Planetario UNLP
20 - Las piñas + Solda + Dj Mars
La Bicicletería
21 - Electrochongo + S Rico + Chebrolet
Guajira Bar
21 - Stand Up: Juan Barraza
Teatro Bar
21 - Cuarteto Cedrón
Casa Metro
21 - Malena Muyala
Casa Suiza
21.30 - Candlelight
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 21
10.30 - Walking Tour: Paseo del Bosque
Ingreso al Bioparque
12 - Año Nuevo Chino
Plaza Moreno
17 - Taller intensivo: House y electro dance
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
17 - Handicap Vol. IV
Hipódromo de La Plata
17.30 - Expedición urbana: especial flores
1 y 60
18 - Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio
Centro Cultural Julio López
19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
Observatorio Astronómico
20 - Andre Villagra y Sofía Marcó
La Salamanca
21 - Milonga de la Plaza
Plaza Malvinas
21 - Bingo musical de Veto y Fer
Teatro Bar
21 - Ortiba + Evvil + No me toques
Guajira Bar
21 - "Ecos de otros tiempos"
Espacio 44
21 - Músicas alrededor de Cole Porer
Desafinado Club
Domingo 22
10.30 - Walking Tour: La Plata ciudad de película
Piedra fundacional Plaza Moreno
12 - Año Nuevo Chino
Plaza Moreno
19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
Observatorio Astronómico