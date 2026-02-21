Año Nuevo Chino y cartelera de verano: qué hacer este fin de semana en La Plata

La ciudad de La Plata despliega este fin de semana una de las agendas culturales más ambiciosas de la temporada estival. El evento central será el Año Nuevo Chino, que mudará sus festejos a la emblemática Plaza Moreno, pero la oferta se extiende a centros culturales, museos y salas de cine con beneficios exclusivos.

Desde este jueves 19 de febrero, la actividad comienza a vibrar en el Centro Cultural Islas Malvinas y el playón de Meridiano V, consolidando a la capital bonaerense como el epicentro del entretenimiento regional.

El Año Nuevo Chino llega a Plaza Moreno

El plato fuerte del fin de semana será, sin dudas, la celebración del Año Nuevo Chino. A diferencia de ediciones anteriores, el evento se concentrará en Plaza Moreno durante el sábado y el domingo.

Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta integral que incluye:

Gastronomía típica: Corredor de puestos con platos tradicionales orientales.

Danza del León y el Dragón: Exhibiciones de artes marciales y rituales milenarios.

Feria de artesanos: Espacios dedicados al diseño y la cultura asiática.

Cine, música y astronomía: opciones para todos los gustos

Para quienes buscan planes alternativos, la cartelera platense ofrece una variedad de propuestas gratuitas y pagas:

Cine Móvil: Este jueves en Meridiano V se proyectará el clásico "Quisiera ser grande". Además, las salas de Cinema La Plata se unen a la "Fiesta del Cine" con entradas a $4.000. Astronomía: El Planetario de la UNLP abrirá sus puertas el viernes para una observación lunar con su telescopio principal. Música y Teatro: El Teatro Bar presentará funciones de Stand Up, mientras que Guajira Bar inicia su ciclo de verano. Para los amantes de lo clásico, llega una nueva edición de los conciertos Candlelight. Turismo Local: El sábado y domingo se realizarán nuevos Walking Tours para recorrer la historia fundacional de la ciudad.

Agenda cultural

Jueves 19