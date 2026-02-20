Zulemita Menem recordó a Carlos Menem a cinco años de su muerte

Este 14 de febrero, fecha que coincide con el Día de los Enamorados, Zulemita Menem eligió el recuerdo y la gratitud para homenajear a su padre, Carlos Saúl Menem, a cinco años de su muerte. A través de sus redes sociales, la empresaria publicó un texto cargado de emoción que rápidamente fue compartido y comentado por cientos de usuarios.

“Puedo festejar este día por haber tenido al mejor padre del mundo”, escribió en una de las frases más sentidas del mensaje. El posteo combinó memoria personal, afecto familiar y una reflexión sobre la permanencia de los vínculos más allá de la ausencia física.

El expresidente, que gobernó la Argentina entre 1989 y 1999, sigue ocupando un lugar central en la vida de su hija. “Extraño cada día tu presencia física, pero desde que te fuiste te siento a mi lado todos los días, porque siempre están presentes tus consejos y tus sabias palabras”, expresó Zulemita en su publicación.

Un homenaje íntimo en una fecha simbólica

La fecha no pasó inadvertida. El 14 de febrero, asociado al amor y las relaciones afectivas, adquirió para la empresaria un significado distinto, atravesado por la memoria y la identidad familiar. En ese marco, también reflexionó sobre el valor del recuerdo como forma de continuidad.

“Dicen que las personas desaparecen cuando dejamos de recordarlas. Vos vas a vivir siempre en mí, porque cada vez que te pienso, cada vez que te nombro, mi vida se llena de paz”, afirmó en otro tramo del texto que acompañó la imagen.

La publicación incluyó una postal desde el mausoleo donde descansan los restos del exmandatario, ubicado en el cementerio islámico de La Tablada. En la imagen se observa una bandera argentina, flores frescas y la placa que lo recuerda como presidente de la Nación, bajo un cielo despejado.

Junto a esa escena de recogimiento, Zulemita escribió: “A 5 años de tu partida física… Te amo siempre viejito”, en un gesto íntimo que decidió compartir con sus seguidores.

La música como parte del recuerdo

El homenaje estuvo acompañado por un fragmento de “A mi manera”, en la versión de Cacho Castaña. La elección musical reforzó el tono del mensaje, vinculado a la idea de identidad, legado y camino propio.

El verso seleccionado resume el espíritu del tributo: “Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo”.

Repercusión en redes y memoria colectiva

El posteo no tardó en viralizarse. En los comentarios, cientos de personas dejaron mensajes de acompañamiento y recuerdos vinculados a la figura de Carlos Menem, una de las personalidades más influyentes y controvertidas de la política argentina contemporánea.

Más allá de las miradas políticas, el mensaje de su hija puso el foco en el vínculo familiar y en la dimensión humana del recuerdo, en una fecha cargada de simbolismo emocional.