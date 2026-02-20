Córdoba acelera la obra pública con Inteligencia Artificial y Big Data

El proceso, impulsado por el Gobierno de Córdoba, permitió agilizar expedientes, certificaciones y pagos, reduciendo tiempos administrativos y márgenes de error en la gestión cotidiana de la obra pública. Según la información oficial, durante el último año se sumaron funcionalidades orientadas a la extracción, transformación y análisis de datos, junto con el desarrollo de tableros operativos y gerenciales con indicadores estratégicos.

Estas herramientas posibilitan una lectura integrada de la información y un mayor control sobre cada etapa de los proyectos de infraestructura. En paralelo, se reforzaron los sistemas de acceso seguro a la información y la preparación de datos estructurados para su uso en entornos de IA.

Capacitación y control humano permanente

Uno de los ejes centrales fue la formación de los equipos técnicos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de garantizar autonomía en la gestión de datos y promover un uso responsable de la inteligencia artificial. Las capacitaciones incluyeron espacios de intercambio con empresas proveedoras, lo que permitió adaptar las soluciones tecnológicas a las necesidades operativas reales de cada área.

Desde la cartera remarcaron que el uso de IA se concibe como herramienta de apoyo, siempre bajo supervisión humana, con principios claros de responsabilidad institucional y protección de datos personales.

Más eficiencia en planificación y control de obras

La aplicación de IA permitió automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos clave vinculados a la obra pública. Para 2026, el Ministerio prevé profundizar estas herramientas en la planificación y diseño de proyectos, con el objetivo de reducir tiempos, mejorar la precisión técnica de los pliegos y optimizar costos.

También se proyecta implementar sistemas inteligentes de monitoreo para anticipar desvíos en plazos, presupuestos o calidad de ejecución, junto con modelos predictivos que evalúen riesgos técnicos, financieros y ambientales. La consolidación de dashboards interactivos permitirá el seguimiento en tiempo real de indicadores, incluso incorporando variables cualitativas como la satisfacción ciudadana.

Lo que tenés que saber

2025 : incorporación de IA, BI y Big Data en la gestión de obra pública.

2026 : foco en planificación predictiva y monitoreo inteligente.

Digitalización de trámites y fortalecimiento de la ciberseguridad.

Capacitación técnica con control humano permanente.

Estándares internacionales y transparencia

La estrategia se alinea con estándares internacionales como la ISO/IEC 42001 y con recomendaciones de organismos como la UNESCO, la Unión Europea, Canadá, el NIST y la OCDE, especialmente en materia de gobernanza de la IA y ciberseguridad.

Durante 2026 continuará la integración de los nuevos sistemas con las plataformas de gestión existentes, garantizando interoperabilidad y evitando la duplicación de datos. Con esta política, el Gobierno provincial busca consolidarse como referente nacional en innovación tecnológica aplicada a la gestión pública, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a instituciones más eficaces y transparentes.