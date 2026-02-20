Se filmaron a 180 km/h por los accesos a Berisso para "sacar chapa" en las redes

La búsqueda de visualizaciones en redes sociales parece no tener límites, incluso cuando la vida está en juego. Durante la madrugada de este jueves 19 de febrero, se viralizó un video que generó repudio inmediato entre los vecinos de Berisso y La Plata: dos mujeres se filmaron mientras circulaban a más de 180 kilómetros por hora por uno de los principales accesos a la ciudad.

Lejos de mostrar preocupación por la velocidad alcanzada —que duplica lo permitido en esas zonas—, las protagonistas del clip se muestran eufóricas, compartiendo risas y jactándose de la maniobra temeraria frente a la cámara del celular.

El video, publicado originalmente en sus perfiles personales, no tardó en saltar a grupos de vecinos y medios locales, convirtiéndose en una prueba irrefutable de irresponsabilidad al volante.

La exposición pública, que en principio buscaba aprobación o "diversión", ahora podría costarles muy caro. Desde los organismos de control de tránsito se anticipó que se buscará identificar a la conductora para aplicar las sanciones más severas previstas en el Código de Tránsito.

Las posibles penas incluyen:

Multas millonarias: Por exceso de velocidad agravado y uso de telefonía al volante.

Suspensión inmediata de la licencia: La Agencia Nacional de Seguridad Vial suele intervenir de oficio en casos de "conductores temerarios" viralizados.

Inhabilitación permanente: Dependiendo de los antecedentes y la evaluación del riesgo generado a terceros.

El episodio reabre una herida abierta en la región: el uso del celular no solo como distracción, sino como herramienta de validación de conductas delictivas. Mientras la ciudad todavía lamenta siniestros fatales recientes, este tipo de videos pone de manifiesto una desconexión total con el peligro real y el respeto por la vida ajena.