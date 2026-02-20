¡Bomba en City Bell!: rescinde Domínguez para reemplazar a Sampaoli en Mineiro

El ciclo más exitoso de los últimos años en Estudiantes de La Plata llega a su fin. Eduardo Domínguez dejará de ser el entrenador del León tras el encuentro de este viernes frente a Sarmiento. El técnico decidió ejecutar su cláusula de rescisión para aceptar el ambicioso desafío de dirigir al Atlético Mineiro, donde ya tiene un contrato acordado hasta el 31 de diciembre de 2027.

La dirigencia albirroja, encabezada por Juan Sebastián Verón, ya trabaja en la búsqueda de un sucesor, pero la salida de Domínguez representa un golpe duro de asimilar. El DT no solo deja títulos en las vitrinas, sino una identidad de juego que devolvió al club a los primeros planos nacionales e internacionales.

El desafío en el Brasileirao: Reemplazar a Sampaoli

Domínguez llega al "Galo" con una misión urgente: enderezar el rumbo de un equipo que marcha a la deriva. Tras la salida de Jorge Sampaoli, el Mineiro acumula apenas dos puntos en tres fechas, producto de un empate con Palmeiras, una derrota ante Bragantino y una preocupante igualdad 3-3 ante el recién ascendido Remo.

El objetivo para el argentino será devolverle la competitividad al equipo en el Brasileirao y pelear por el título en la Copa Sudamericana, un terreno que Domínguez conoce a la perfección.

El legado del "Barba" en números

La huella que deja Eduardo Domínguez en 1 y 57 es imborrable. Desde su desembarco en 2023, sus estadísticas reflejan un ciclo de elite: