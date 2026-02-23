Giro inesperado: Estudiantes encontró en el "Cacique" Medina el reemplazante de Domínguez

La salida de Eduardo Domínguez al Atlético Mineiro dejó un vacío de poder en City Bell, pero el "operativo reemplazo" ya está en marcha. El nombre que pica en punta y genera consenso en la CD de Estudiantes de La Plata es el de Alexander "Cacique" Medina.

Según pudo saber Primera Página a través de fuentes cercanas a la negociación, el entrenador uruguayo ya recibió los primeros sondeos y mostró un marcado interés por el proyecto futbolístico del club.

Sin embargo, el desembarco del ex DT de Talleres, Inter de Porto Alegre y Vélez no es sencillo: existe una distancia económica considerable entre lo que pretende el técnico y lo que el club puede ofrecer en este momento.

El contexto para Estudiantes es complejo. La partida de Domínguez se dio tras una "suculenta" oferta del Mineiro que el Pincha no pudo igualar, sumado a que el club aún mantiene algunos compromisos financieros pendientes con el cuerpo técnico saliente.

El Plan A: El "Cacique" Medina gusta por su perfil intenso, su capacidad para potenciar juveniles y su experiencia en competencias internacionales.

El obstáculo: Las pretensiones salariales del uruguayo y las deudas que el club debe sanear primero para poder firmar un nuevo contrato de elite.

El factor Verón: La figura del presidente albirrojo será clave para seducir al DT desde lo estructural, más allá de que los números todavía no cierren.

¿Por qué el Cacique?

Medina es visto como el continuador natural de una línea de trabajo que prioriza el orden, la disciplina y el protagonismo. Su llegada buscaría calmar las aguas tras el impacto que significó perder a Domínguez a pocos días del cierre del mercado de pases y con la competencia oficial en marcha.