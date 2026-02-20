viernes 20 de febrero de 2026 - Edición Nº5442

AGENDA CULTURAL

Descubrí los mejores eventos en La Plata: Año Nuevo Chino en Plaza Moreno, Fiesta del Cine a $4.000 y música en vivo

09:39 |Con la llegada del Año Nuevo Chino a Plaza Moreno como eje central, la capital bonaerense despliega una oferta masiva que incluye astronomía en el Planetario UNLP, conciertos a la luz de las velas y entradas de cine a precios promocionales.

La ciudad de La Plata se prepara para un fin de semana con una agenda cultural que combina tradiciones internacionales y propuestas locales. El evento más esperado es la celebración del Año Nuevo Chino, que este año trasladará su despliegue de color, danza y gastronomía al corazón geográfico de la ciudad.

El gran destacado de la agenda comenzará el sábado y se extenderá durante todo el domingo. La Plaza Moreno será el escenario de un evento masivo que contará con música en vivo, artes marciales y un corredor gastronómico con platos típicos de la cultura oriental.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán disfrutar de las tradicionales danzas del León y el Dragón. Las actividades en el espacio público son de acceso libre y gratuito, convirtiéndose en el plan principal para las familias platenses y turistas de la región.

La actividad del viernes arranca con una impronta artística y científica. El MUMART (Museo Municipal de Arte) inaugura muestras locales, mientras que el Planetario de la UNLP abre sus puertas para una experiencia única: la observación de la Luna a través de su gran telescopio.

Para los amantes de la música, el ciclo Candlelight ofrecerá un concierto de música clásica ambientado exclusivamente con velas, brindando una atmósfera íntima y sofisticada. Por otro lado, el Teatro Bar presentará funciones de stand up y Guajira Bar iniciará su ciclo "Un verano en Guajira" con bandas en vivo.

Un dato clave para el bolsillo: Cinema La Plata se suma a la Fiesta del Cine. Desde este jueves, se podrán conseguir entradas a $4.000 con promociones especiales en pochoclos, permitiendo acceder a los estrenos de cartelera a un precio diferencial.

Agenda cultural 

Viernes 20

  • 18 - Muestra de Arte
    Terraza MUMART

 
  • 19 - Un paseo por la luna
    Planetario UNLP

 
  • 20 - Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial
    Planetario UNLP
  • 20 - Las piñas + Solda + Dj Mars
    La Bicicletería
  • 21 - Electrochongo + S Rico + Chebrolet
    Guajira Bar

 
  • 21 - Stand Up: Juan Barraza
    Teatro Bar
  • 21 - Cuarteto Cedrón
    Casa Metro
  • 21 - Malena Muyala
    Casa Suiza
  • 21.30 - Candlelight
    Basílica del Sagrado Corazón de Jesús

Sábado 21

  • 10.30 - Walking Tour: Paseo del Bosque
    Ingreso al Bioparque

  • 12 - Año Nuevo Chino
    Plaza Moreno

 
  • 17 - Taller intensivo: House y electro dance
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 17 - Handicap Vol. IV
    Hipódromo de La Plata
  • 17.30 - Expedición urbana: especial flores
    1 y 60
  • 18 - Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio
    Centro Cultural Julio López
  • 19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
    Observatorio Astronómico
  • 20 - Andre Villagra y Sofía Marcó
    La Salamanca
  • 21 - Milonga de la Plaza
    Plaza Malvinas

 
  • 21 - Bingo musical de Veto y Fer
    Teatro Bar
  • 21 - Ortiba + Evvil + No me toques
    Guajira Bar
  • 21 - "Ecos de otros tiempos"
    Espacio 44
  • 21 - Músicas alrededor de Cole Porer
    Desafinado Club

 

Domingo 22

  • 10.30 - Walking Tour: La Plata ciudad de película
    Piedra fundacional Plaza Moreno

  • 12 - Año Nuevo Chino
    Plaza Moreno
  • 19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
    Observatorio Astronómico
  • 21 - Frede Reyna Trío
    Desafinado Club

 
  • 21 - Green River Band
    Centro Cultural Los Lobos
