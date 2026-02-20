Descubrí los mejores eventos en La Plata: Año Nuevo Chino en Plaza Moreno, Fiesta del Cine a $4.000 y música en vivo
09:39 |Con la llegada del Año Nuevo Chino a Plaza Moreno como eje central, la capital bonaerense despliega una oferta masiva que incluye astronomía en el Planetario UNLP, conciertos a la luz de las velas y entradas de cine a precios promocionales.
La ciudad de La Plata se prepara para un fin de semana con una agenda cultural que combina tradiciones internacionales y propuestas locales. El evento más esperado es la celebración del Año Nuevo Chino, que este año trasladará su despliegue de color, danza y gastronomía al corazón geográfico de la ciudad.
El gran destacado de la agenda comenzará el sábado y se extenderá durante todo el domingo. La Plaza Moreno será el escenario de un evento masivo que contará con música en vivo, artes marciales y un corredor gastronómico con platos típicos de la cultura oriental.
Durante ambas jornadas, los vecinos podrán disfrutar de las tradicionales danzas del León y el Dragón. Las actividades en el espacio público son de acceso libre y gratuito, convirtiéndose en el plan principal para las familias platenses y turistas de la región.
La actividad del viernes arranca con una impronta artística y científica. El MUMART (Museo Municipal de Arte) inaugura muestras locales, mientras que el Planetario de la UNLP abre sus puertas para una experiencia única: la observación de la Luna a través de su gran telescopio.
Para los amantes de la música, el ciclo Candlelight ofrecerá un concierto de música clásica ambientado exclusivamente con velas, brindando una atmósfera íntima y sofisticada. Por otro lado, el Teatro Bar presentará funciones de stand up y Guajira Bar iniciará su ciclo "Un verano en Guajira" con bandas en vivo.
Un dato clave para el bolsillo: Cinema La Plata se suma a la Fiesta del Cine. Desde este jueves, se podrán conseguir entradas a $4.000 con promociones especiales en pochoclos, permitiendo acceder a los estrenos de cartelera a un precio diferencial.
Agenda cultural
Viernes 20
18 - Muestra de Arte
Terraza MUMART
19 - Un paseo por la luna
Planetario UNLP
20 - Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial
Planetario UNLP
20 - Las piñas + Solda + Dj Mars
La Bicicletería
21 - Electrochongo + S Rico + Chebrolet
Guajira Bar
21 - Stand Up: Juan Barraza
Teatro Bar
21 - Cuarteto Cedrón
Casa Metro
21 - Malena Muyala
Casa Suiza
21.30 - Candlelight
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 21
10.30 - Walking Tour: Paseo del Bosque
Ingreso al Bioparque
12 - Año Nuevo Chino
Plaza Moreno
17 - Taller intensivo: House y electro dance
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
17 - Handicap Vol. IV
Hipódromo de La Plata
17.30 - Expedición urbana: especial flores
1 y 60
18 - Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio
Centro Cultural Julio López
19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
Observatorio Astronómico
20 - Andre Villagra y Sofía Marcó
La Salamanca
21 - Milonga de la Plaza
Plaza Malvinas
21 - Bingo musical de Veto y Fer
Teatro Bar
21 - Ortiba + Evvil + No me toques
Guajira Bar
21 - "Ecos de otros tiempos"
Espacio 44
21 - Músicas alrededor de Cole Porer
Desafinado Club
Domingo 22
10.30 - Walking Tour: La Plata ciudad de película
Piedra fundacional Plaza Moreno
12 - Año Nuevo Chino
Plaza Moreno
19.45 - Visita guiada + Unicus Concert
Observatorio Astronómico