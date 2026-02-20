Descubrí los mejores eventos en La Plata: Año Nuevo Chino en Plaza Moreno, Fiesta del Cine a $4.000 y música en vivo

La ciudad de La Plata se prepara para un fin de semana con una agenda cultural que combina tradiciones internacionales y propuestas locales. El evento más esperado es la celebración del Año Nuevo Chino, que este año trasladará su despliegue de color, danza y gastronomía al corazón geográfico de la ciudad.

El gran destacado de la agenda comenzará el sábado y se extenderá durante todo el domingo. La Plaza Moreno será el escenario de un evento masivo que contará con música en vivo, artes marciales y un corredor gastronómico con platos típicos de la cultura oriental.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán disfrutar de las tradicionales danzas del León y el Dragón. Las actividades en el espacio público son de acceso libre y gratuito, convirtiéndose en el plan principal para las familias platenses y turistas de la región.

La actividad del viernes arranca con una impronta artística y científica. El MUMART (Museo Municipal de Arte) inaugura muestras locales, mientras que el Planetario de la UNLP abre sus puertas para una experiencia única: la observación de la Luna a través de su gran telescopio.

Para los amantes de la música, el ciclo Candlelight ofrecerá un concierto de música clásica ambientado exclusivamente con velas, brindando una atmósfera íntima y sofisticada. Por otro lado, el Teatro Bar presentará funciones de stand up y Guajira Bar iniciará su ciclo "Un verano en Guajira" con bandas en vivo.

Un dato clave para el bolsillo: Cinema La Plata se suma a la Fiesta del Cine. Desde este jueves, se podrán conseguir entradas a $4.000 con promociones especiales en pochoclos, permitiendo acceder a los estrenos de cartelera a un precio diferencial.

Agenda cultural

Viernes 20