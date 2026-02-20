viernes 20 de febrero de 2026 - Edición Nº5442

Compromiso social

La Plata Solidaria: el voluntariado platense se pone en marcha con nuevos proyectos

10:16 |La ONG reunió a comedores, merenderos, voluntarios e instituciones educativas para planificar un año con fuerte foco en jóvenes y en la situación alimentaria.

En una reunión realizada este miércoles, el voluntariado platense se apresta para afrontar un año con muchos proyectos.

"Estamos muy entusiasmados por la generación de ideas y la puesta en marcha de proyectos, sobre todo aquellos que van dirigidos a los jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad", sostuvo Pablo Pérez, coordinador de la ONG.

Cursos de capacitación laboral, manipulación de alimentos y RCP en comedores y merenderos, más el abordaje de la compleja situación alimentaria, fueron los temas desarrollados.

Estuvieron presentes comedores, merenderos y voluntarios de todos los barrios de la ciudad.

En la reunión también participó el licenciado Fernando Demarchi, director del Área Social de la Universidad del Este.

"Para nosotros es muy importante la presencia de las principales instituciones educativas de la ciudad como la UDE, la UNLP, la UCALP, que nos impulsa a trabajar en conjunto", afirmaron desde La Plata Solidaria.

Para todos quienes quieran sumarse pueden hacerlo por WhatsApp al 221-566-9819 o IG @laplatasolidariaok.

