¡Bombazo mundial en el Pincha!: Martín Demichelis es el nuevo director técnico de Estudiantes

Se terminó el misterio y las especulaciones. En un movimiento de "ajedrez" por parte de la Comisión Directiva que encabeza Juan Sebastián Verón, Martín Demichelis se convirtió en el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata.

Según pudo confirmar Primera Página a través de una altísima fuente del club, el acuerdo es total e irreversible. Aunque la firma del contrato y la presentación oficial se darán en las próximas horas por cuestiones de agenda, Demichelis ya ha tomado las riendas de la planificación estructural del equipo.

La transición: ante Sarmiento se despide Domínguez

El cronograma está definido. Este viernes, en el Estadio UNO, Eduardo Domínguez dirigirá su último partido frente a Sarmiento de Junín, cerrando un ciclo lleno de gloria. Inmediatamente después, se producirá el traspaso de mando.

Demichelis, quien viene de dirigir en la élite europea y de un paso cargado de títulos por River Plate, ya se encuentra analizando el estado del plantel, las urgencias del mercado de pases y los desafíos que el León tiene por delante en este 2026.

¿Por qué Demichelis?

La elección de la dirigencia no es casual. Se buscó un perfil que combine:

Metodología europea: Acorde a la visión modernista de la gestión Verón.

Experiencia en presión alta: Tras su paso por el Bayern Munich y el "Mundo River".

Identidad y orden: La misión es clara, renovar la energía de un grupo que viene de un ciclo largo y exitoso con Domínguez.

El nuevo "Micho" en La Plata

Demichelis llega con su propio equipo de trabajo para imprimirle a Estudiantes una impronta de protagonismo absoluto. La noticia ha caído como una verdadera "bomba" en el fútbol local, no solo por el nombre, sino por la velocidad con la que se resolvió su contratación tras la sorpresiva salida de Domínguez al Mineiro.