VIRAL | ¿Pasó por el quirófano? El debate en las redes por los labios del "Chelo" Weigandt

Marcelo Weigandt siempre fue el prototipo del jugador "sacrificado" de Boca: aquel que traba con la cabeza y no escatima en sudor. Sin embargo, tras su paso por el Inter Miami —tierra de flashes y estética—, el lateral parece haber regresado con una impronta diferente que dejó a los hinchas con la boca abierta (y a él, con los labios un poco más marcados).

Todo comenzó con un posteo del jugador bajo su usuario @Wilmarr5742. Lo que pretendía ser un simple "photo dump" de verano, terminó convirtiéndose en objeto de estudio para los expertos en estética de X (Twitter). En una selfie dentro de su auto, con gafas de sol y luz frontal, el detalle de sus labios y su piel tersa disparó las sospechas.

Ante la viralización de la imágen publicada por el mismo jugador, también hubo tiempo para que los usuarios en las redes sociales con la inteligencia artificial se preste al humor.

-- Úbeda: Ojalá hoy Weigandt pueda desbordar y tirar muchos centros.



-- Weigandt: pic.twitter.com/ydyEucCZrA — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) February 20, 2026

¿Efecto Miami o retoque real?

Aunque el futbolista no lo confirmó oficialmente, cuentas de gran alcance como El Canciller aseguraron que el lateral se sometió a un tratamiento facial que incluyó bótox y ácido hialurónico. La repercusión fue tal que "Weigandt" fue tendencia durante horas, dividiendo las aguas entre quienes celebran su cuidado personal y quienes extrañan su versión más "barrial".

Lo cierto es que, con o sin retoques, el Chelo está ante su gran oportunidad deportiva: después de dos años de postergaciones y préstamos, volvería a la titularidad en el equipo de Diego Martínez. Habrá que ver si su nueva imagen viene acompañada de la firmeza que el Xeneize necesita en la banda derecha.