LA PLATA | Choque crítico en Barrio Norte: un joven motociclista pelea por su vida en el Hospital de Gonnet

Un violento accidente de tránsito ocurrido este jueves en el corazón de Barrio Norte, en La Plata, dejó como saldo a un joven motociclista en estado desesperante. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles 14 y 35, una zona de constante flujo vehicular, y es materia de investigación para las autoridades judiciales de la capital bonaerense.

Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras un llamado de alerta al 911. Al llegar, se encontraron con una escena de extrema gravedad: un automóvil Nissan Note, conducido por una mujer de 31 años, había impactado contra una motocicleta Cerro 150 de color blanca, con detalles rojos y negros.

Al momento del arribo policial, el conductor del rodado menor, de apenas 19 años, se encontraba inconsciente sobre la cinta asfáltica con lesiones visibles de gravedad. Una ambulancia del SAME Provincia se hizo presente de inmediato para estabilizar a la víctima y trasladarla de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el cuadro del joven es crítico y presenta pérdida de masa encefálica, lo que mantiene su pronóstico bajo reserva y con riesgo de vida inminente.

La Fiscalía N° 12 de La Plata tomó intervención en el caso, caratulando la causa inicialmente como "Lesiones Culposas". Por disposición de la justicia, la conductora del vehículo mayor quedó imputada, mientras se esperan los resultados de las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque.

La policía científica procedió al secuestro de ambos vehículos para los análisis correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, no se han difundido testimonios ni grabaciones de cámaras de seguridad que esclarezcan si alguno de los involucrados cruzó con el semáforo en rojo o si hubo exceso de velocidad.