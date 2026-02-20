Nadie acuerda con Kicillof: trabajadores del Astillero Río Santiago rechazaron la miseria que ofrece PBA

Los trabajadores del Astillero Río Santiago intensificaron el reclamo a la Provincia por las recategorizaciones adeudadas de 2025 y una recomposición salarial que eleve el sueldo básico a $1.800.000. Además, rechazaron la propuesta oficial de aumento del 3% y exigen la reapertura de paritarias.

El conflicto derivó en autoconvocatorias, asambleas por sector, una asamblea general y reuniones del cuerpo de delegados. En ese marco, se desarrolló una mesa técnica con representantes del gobierno bonaerense para intentar destrabar la situación.

Del encuentro participaron autoridades de la empresa, el intendente de Ensenada, Mario Secco, en representación del gobernador Axel Kicillof, la gerenta de Recursos Humanos y delegados de la comisión directiva.

Según trascendió, la Provincia confirmó que otorgará las categorías adeudadas y que avanzará en otros planteos vinculados a condiciones de insalubridad, que serán abordados en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

Reclamo salarial y rechazo a la oferta

En materia salarial, el pedido votado en asamblea fija un ingreso equivalente a la canasta familiar, estimado en $1.800.000 para la categoría de peón. Los trabajadores consideran que las propuestas oficiales —un 2% más un 1% retroactivo, reajuste de aguinaldo y 1,5% retroactivo a diciembre, y luego un 3% de incremento— resultan insuficientes frente a la inflación y no recomponen el poder adquisitivo.

Desde un sector de delegados remarcaron que la deuda por recategorizaciones no debe integrarse en un “paquete” junto con la discusión paritaria, ya que —sostienen— se trata de compromisos y reclamos de distinta naturaleza.

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto en el Astillero permanece abierto y a la espera de una definición en asamblea.