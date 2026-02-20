Alak consolida el polo productivo platense con empresarios chinos: ¿Qué hizo entre 1991 y 2007?

En un Salón Dorado Municipal colmado por más de 230 empresas provenientes de 62 municipios bonaerenses, el intendente de La Plata, Julio Alak, reafirmó su perfil de gestor público al inaugurar una nueva Ronda de Negocios.

El evento, realizado en conjunto con los ministros provinciales Augusto Costa (Producción) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), se consolidó como una plataforma estratégica para generar vínculos comerciales, asociaciones e inversiones en la región.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica local y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas, no es un hecho aislado. Representa la materialización de una hoja de ruta que Alak ha trazado desde su retorno al Palacio Municipal en 2023, conectando con su legado histórico de transformación urbana e industrial iniciado en la década del ´90.

La reconstrucción del perfil productivo (2024-2026)

Tras asumir su actual mandato, el enfoque de Alak se ha centrado en la reactivación del tejido pyme. La Ronda de Negocios actual es el hito más reciente de una serie de políticas destinadas a posicionar a La Plata como un nodo logístico y tecnológico.

Durante el bienio 2024-2026, la gestión ha priorizado la articulación público-privada para combatir la informalidad laboral y fomentar el empleo joven.

La alianza estratégica con el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas es un dato clave: busca internacionalizar la oferta productiva platense, facilitando que los productos locales alcancen mercados globales a través de la cooperación bilateral.

La matriz histórica: de la ciudad administrativa a la productiva (1991-2007)

Para comprender el presente, es necesario analizar el extenso periodo de gestión de Alak entre 1991 y 2007. En aquel entonces, el desafío era transformar una ciudad netamente administrativa en un polo con autonomía económica.

1993 - Creación del Parque Industrial I: Fue el primer paso decisivo para ordenar el territorio y ofrecer infraestructura a las fábricas que antes operaban en zonas residenciales.

1999 - Inauguración de la Zona Franca La Plata: Un hito institucional que permitió potenciar el comercio exterior y aprovechar la cercanía con el Puerto de La Plata.

2004 - Relanzamiento del Cinturón Frutihortícola: Durante la post-crisis de 2001, la gestión Alak institucionalizó el apoyo a los productores rurales, convirtiendo a La Plata en el principal proveedor de hortalizas frescas del país.

2006 - Consolidación del Polo IT: El impulso a las empresas de software sentó las bases de lo que hoy es la Secretaría de Innovación Tecnológica.

El rol de Alak como articulador institucional

Desde una perspectiva institucional, la figura de Julio Alak se destaca por su capacidad de articulación multijurisdiccional. La presencia de los ministros Costa y Rodríguez subraya la sintonía fina entre el municipio y la gestión provincial de Axel Kicillof.

Políticamente, Alak utiliza estas Rondas de Negocios como una herramienta de legitimación de gestión. Al sentar en una misma mesa a pymes locales con capitales internacionales, el intendente proyecta una imagen de previsibilidad y ordenamiento estatal, diferenciándose de modelos de gestión puramente asistencialistas.

El objetivo es claro: transformar el crecimiento económico en bienestar social tangible a través del empleo genuino.

