¿Cómo votaron los cuatro diputados platenses la reforma laboral? Kirchner, Tolosa Paz, Castagneto y Juliano

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó pasada la medianoche la reforma laboral, enviándola nuevamente al Senado tras eliminar el polémico artículo 44. En una votación que terminó 135 a 115, la atención local se centró en los cuatro legisladores que tienen base territorial en La Plata, quienes, a pesar de pertenecer a distintos bloques, coincidieron en el voto negativo.

El rechazo en bloque de Unión por la Patria

Los tres representantes platenses del peronismo mantuvieron la disciplina partidaria y fundamentaron su postura con fuertes cuestionamientos al impacto social de la ley:

Máximo Kirchner: Fue uno de los oradores más críticos, apuntando directamente contra la gestión de Milei. "Este Gobierno tuvo todas las leyes que quiso, no tendrán excusas para el fracaso que vendrá" , sentenció, asegurando que la normativa "va a someter a los argentinos y a los más pibes" .

Victoria Tolosa Paz: Calificó a la iniciativa como una "reforma financiera y una precarización" más que una mejora laboral. Además, denunció que la ley no ofrece soluciones para los trabajadores informales y criticó el impacto en el sistema previsional: "Llamaron FAL a la estafa más grande que le van a hacer a los jubilados" .

Carlos Castagneto: Se plegó al voto negativo del bloque, manteniendo la postura histórica de su espacio frente a la flexibilización de derechos.

La sorpresa de Pablo Juliano

El dato distintivo de la jornada lo dio Pablo Juliano (Provincias Unidas). El legislador platense se diferenció de una parte de su bloque —que acompañó al oficialismo— para votar en contra. En un discurso encendido, Juliano defendió la identidad trabajadora del país y acusó al oficialismo de haber traicionado sus promesas de campaña.

"Venían a terminar con la casta y nos metieron en este ajuste atroz; esa era la invitación: igualar para abajo", disparó Juliano antes de confirmar su rechazo.

El camino al 1° de marzo

Con esta media sanción, el proyecto regresa al Senado. El oficialismo corre contra reloj: la intención de la Casa Rosada es que la reforma laboral sea ley antes de la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo, buscando que Javier Milei pueda anunciar el logro frente a la Asamblea Legislativa.

RESUMEN DE LA VOTACIÓN PLATENSE