Gran Hermano 2026: eliminan la pileta histórica y rediseñan la casa para una edición inédita

La cuenta regresiva para el regreso de Gran Hermano ya está en marcha y la producción decidió ir a fondo. De cara a la edición 2026, titulada Generación Dorada, la casa más famosa del país atraviesa una remodelación estructural que modifica espacios históricos y anticipa una dinámica de convivencia completamente distinta.

El propio Santiago del Moro, conductor del ciclo, fue quien encendió la expectativa al compartir en sus redes sociales imágenes del estado actual de las obras. Allí se observa una de las decisiones más disruptivas: la eliminación de la pileta central del patio, uno de los símbolos más reconocibles de las últimas temporadas.

“Donde antes había una pileta ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande”, escribió el presentador, junto a una advertencia directa a los fanáticos: “Prepárense. Nos vemos en febrero de 2026”.

La histórica pileta desaparece y abre paso a un nuevo concepto

La desaparición de la piscina tradicional marca un quiebre estético y funcional. Según lo trascendido, la producción trabaja en un nuevo espacio acuático, que incluiría una pileta climatizada y una isla artificial con arena, pensada para cambiar la forma en que los participantes interactúan dentro del patio.

Este rediseño no solo apunta a renovar la imagen del reality, sino también a modificar los tiempos de descanso, exposición y conflicto, elementos centrales en la narrativa del programa.

Lo que tenés que saber sobre los cambios en la casa

Se elimina la pileta clásica del patio central

Se proyecta una pileta climatizada con isla artificial

El gimnasio podría ser reubicado o directamente reemplazado

Los nuevos espacios habilitarían desafíos más frecuentes y exigentes

La dinámica de alianzas y estrategias cambiará desde el primer día

Un gimnasio en duda y desafíos más exigentes

Otro de los espacios emblemáticos que podría desaparecer o mudarse es el gimnasio, históricamente utilizado como punto de encuentro, charla informal y estrategia silenciosa. Su posible reubicación responde a un objetivo claro: romper zonas de confort y forzar a los jugadores a exponerse más dentro de la casa.

La nueva configuración permitiría que las competencias comiencen desde el inicio, con pruebas más arriesgadas y situaciones que impacten tanto en el físico como en lo emocional, un punto clave para sostener el interés de la audiencia.

Un proyecto planificado y con respaldo de la producción

Las refacciones no son improvisadas. A mediados de noviembre, Del Moro ya había recorrido la vivienda junto a directivos y parte del equipo de producción, antes del inicio formal de las obras.

En ese momento, el conductor fue contundente: “Se viene un antes y un después que va a dar que hablar”. Días después, reforzó el mensaje con una frase breve pero elocuente: “Se vienen los cambios a la casa más famosa”.

Por ahora, no se difundieron planos oficiales ni confirmaciones técnicas completas, y desde la producción mantienen el hermetismo sobre algunos detalles clave.

Gran Hermano 2026: famosos, anónimos y una convivencia acelerada

La edición “Generación Dorada” combinará participantes famosos y anónimos, una fórmula que busca potenciar el choque de estilos, trayectorias y formas de jugar. Con una casa rediseñada y reglas que favorecen el movimiento constante, el reality apostará a una convivencia más intensa, estratégica y visible para el público.

El estreno está previsto para febrero de 2026, y todo indica que esta temporada marcará un punto de inflexión en la historia del formato en la Argentina.