El Vaticano traducirá en tiempo real las misas del Papa con inteligencia artificial

El Vaticano dará un paso inédito en materia tecnológica aplicada al culto religioso. A partir de las próximas celebraciones en la Basílica de San Pedro, las misas encabezadas por el Papa León XIV contarán con traducción simultánea en tiempo real mediante un sistema de inteligencia artificial.

La iniciativa apunta a resolver una limitación histórica del principal templo del mundo católico: la diversidad lingüística de los miles de fieles y peregrinos que asisten a cada celebración. Con esta herramienta, los asistentes podrán acceder a traducciones instantáneas en hasta 60 idiomas, directamente desde sus smartphones, sin dispositivos especiales ni intermediarios.

El anuncio se enmarca en un contexto simbólico para la Iglesia: la conmemoración del 400° aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro, consagrada en 1626, un hito que refuerza la idea de convivencia entre tradición y tecnología.

Cómo funcionará el sistema de traducción en el Vaticano

El mecanismo fue diseñado para ser simple y accesible. En distintos sectores de la basílica se instalarán códigos QR. Al escanearlos, los fieles accederán a una plataforma web donde podrán seleccionar su idioma y seguir la traducción en formato texto o audio, de manera sincronizada con la homilía.

No será necesario descargar aplicaciones ni utilizar auriculares oficiales del Vaticano. Todo el proceso se realizará desde el navegador del celular, lo que permite escalar el sistema a celebraciones masivas con audiencias globales.

Quiénes desarrollaron la tecnología

Detrás de este avance se encuentra la empresa italiana Translated, en colaboración con Carnegie-AI LLC y el investigador Alexander Waibel, referente internacional en traducción automática y reconocimiento de voz.

La tecnología se apoya en un sistema de IA entrenado con grandes volúmenes de datos multilingües, con especial foco en la precisión semántica, el contexto y las particularidades del lenguaje litúrgico, que incluye términos doctrinales y referencias teológicas específicas.

El desafío de traducir una misa en tiempo real

La traducción simultánea de una celebración religiosa presenta múltiples niveles de complejidad. El sistema debe:

Reconocer la voz del celebrante con alta precisión.

Procesar el contenido en cuestión de segundos.

Adaptar expresiones al lenguaje litúrgico y teológico.

Mantener coherencia doctrinal en distintos idiomas.

Desde el equipo desarrollador reconocen que, si bien la herramienta fue optimizada para minimizar errores, no está exenta de posibles imprecisiones, como ocurre con cualquier sistema de inteligencia artificial. Por ese motivo, el Vaticano aclaró que no reemplazará por completo a los intérpretes humanos en actos oficiales o ceremonias protocolares.

Lo que tenés que saber

Las misas del Papa tendrán traducción simultánea en hasta 60 idiomas .

El acceso será mediante códigos QR dentro de la basílica .

No requiere descarga de apps ni dispositivos especiales.

El sistema funciona en texto y audio en tiempo real .

Se implementa en el marco del 400° aniversario del templo.

Con esta innovación, el Vaticano busca reducir la barrera idiomática y ampliar el acceso al mensaje papal en un mundo cada vez más globalizado. La iniciativa se suma a una tendencia ya presente en conferencias internacionales, transmisiones en vivo y plataformas digitales, donde la inteligencia artificial cumple un rol central en la comunicación multilingüe.