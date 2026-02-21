Kicillof contra las cuerdas: los judiciales rechazaron la oferta y se encaminan al paro total

La gestión de Axel Kicillof enfrenta su hora más difícil en materia salarial desde que asumió el mandato. En un clima de tensión creciente, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó este viernes la segunda oferta del Gobierno, sumándose al frente de conflicto que ya mantienen los gremios docentes y estatales.

La propuesta oficial consistió en un incremento del 3% para febrero (sobre la base de enero 2026). Para el gremio conducido por Hugo Russo, la cifra no alcanza a cubrir la erosión del poder adquisitivo. Ante la negativa y la falta de acuerdo, el Ministerio de Economía tomó una decisión drástica: anunció que liquidará por decreto un 1,5% de aumento (calculado sobre sueldos de octubre 2025) a cuenta de futuros acuerdos, para evitar que los salarios queden estancados.

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. La AJB convocó para este lunes a realizar asambleas en las 20 departamentales de la provincia. Allí se evaluará el ánimo de las bases y, según anticiparon, se definirán medidas de fuerza que podrían paralizar la actividad en los juzgados de toda la provincia.

"Necesitamos una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada 2025 y 2026", reclamaron desde el gremio.

Los reclamos más allá del sueldo

Además de la recomposición salarial, los judiciales pusieron sobre la mesa puntos críticos que el Gobierno aún no logra resolver: