Sin registro y al banquillo: La sanción de la ANSV para la joven que se creía "Toretto" en Berisso

Lo que comenzó como una "diversión" para redes sociales terminó en la pérdida del registro nacional de conducir. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino de oficio este viernes y solicitó la suspensión inmediata de la licencia de Milagros de Simone, la joven identificada como la conductora del video que indignó a la región.

En las imágenes, que circularon masivamente, se observa a De Simone al volante, sin cinturón de seguridad, cruzando al menos tres semáforos en rojo y celebrando junto a su acompañante el haber alcanzado los 180 kilómetros por hora en calles urbanas de Berisso.

El descargo que no sirvió de nada

Ante la ola de repudio, la joven que filmó la secuencia intentó ensayar una defensa en su cuenta de Instagram, asegurando que el episodio ocurrió en 2024 ("el anteaño pasado"). Sin embargo, para la ANSV, el tiempo transcurrido no prescribe la peligrosidad demostrada.

El organismo fue tajante: una vez notificada, De Simone deberá realizar nuevamente todos los exámenes psicofísicos y de conducción para determinar si posee la aptitud necesaria para estar al frente de un vehículo sin poner en riesgo la vida de terceros.

Las pruebas de la imprudencia

La grabación, de un minuto de duración, es una recopilación de infracciones gravísimas:

Exceso de velocidad extremo: Circulación a 180 km/h en zona urbana.

Violación de semáforos: Cruce de al menos tres señales en rojo sin disminuir la velocidad.

Falta de elementos de seguridad: Conductora sin cinturón de seguridad colocado.

Distracción y temeridad: Festejos y gritos mientras se filmaba el tablero del auto.