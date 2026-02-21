Estudiantes venció a Sarmiento, es puntero y despidió a Domínguez con una ovación inolvidable

La noche del viernes en La Plata no fue un partido más. Fue el cierre de uno de los capítulos más gloriosos de la historia moderna de Estudiantes de La Plata. En el marco de la fecha de los interzonales, el León venció por la mínima a Sarmiento de Junín, pero el resultado casi pasó a segundo plano ante la magnitud del adiós a Eduardo Domínguez.

El primer tiempo fue fiel al estilo de los equipos de Junín: cerrado, friccionado y con pocas luces. Estudiantes, quizás afectado por la carga emocional de la jornada y el recambio de piezas (también fue el adiós de Cristian Medina), no logró fluidez.

Sin embargo, en el inicio del complemento, el Pincha pegó el zarpazo. A los cinco minutos, Alexis Castro aprovechó una desatención en el fondo del "Verde" y, con una definición certera, puso el 1-0 definitivo.

A partir de allí, el León manejó los hilos con oficio, cuidando la ventaja y permitiendo que la gente comenzara a celebrar el triunfo y a despedir a sus ídolos.

Un León en la cima

Con este resultado, Domínguez se marcha dejando la "casa en orden":