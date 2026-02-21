Kicillof quema $58 mil millones en publicidad solo en grandes medios para financiar su sueño presidencial

La Provincia de Buenos Aires no tiene una Ley de Pauta Publicitaria, pero tiene algo mucho más efectivo para los intereses de Axel Kicillof: una billetera discrecional que no conoce de austeridad.

En un contexto de crisis asfixiante, el mandatario bonaerense decidió que el 2025 sea el año de la expansión desenfrenada de su imagen.

Un extraordinario informe de Chequeado.com publicado esta tarde con la firma de los reconocidos colegas Manuel Tarricone, Ignacio Ferreiro y Agustín Espada, es en verdad el principal aportante de los datos que se publican en esta nota de PrimeraPagina.info.

Con un gasto de $58.300 millones en publicidad oficial —un salto real del 63% respecto al año anterior—, la gestión provincial ha transformado los recursos de los contribuyentes en el combustible de una campaña presidencial prematura, orquestada desde los estudios de televisión porteños y el streaming "amigo".

El reparto de esta torta publicitaria no responde a métricas de audiencia real ni a necesidades de comunicación pública, sino a una red de lealtades políticas.

El gran ganador de este esquema es el Grupo Indalo, propiedad del empresario K Cristóbal López, que se alzó con el 12,2% del total de la pauta bonaerense.

El holding amigo de Axel recibió más del doble que otros gigantes como Clarín o América, consolidándose como el brazo armado comunicacional de la gobernación a cambio de una cifra astronómica: solo su señal de cable, C5N, embolsó $4.025 millones en un año.

El "dedazo" para los grandes y el olvido del interior

La discrecionalidad es la regla de oro en La Plata. Como la gestión bonaerense no tiene criterios de reparto establecidos por ley, las órdenes de compra se realizan mediante contratación directa y son decididas unilateralmente por la Secretaría de Medios provincial, a cargo de Jessica Rey y la multiprocesada Mariana Inés Lopisi.

Mientras Kicillof sobrealimenta inescrupulosamente con cifras obscenas a los grandes grupos mediáticos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, los pequeños y medianos medios locales de PBA enfrentan una realidad terminal en la enorme mayoría de los casos. Diarios centenarios, radios comunitarias y portales de noticias de los 135 municipios ven cómo sus ingresos desaparecen mientras el Gobernador prefiere financiar programas de streaming porteños. La asfixia a los medios locales no es un error de cálculo, es una política de estado que centraliza el discurso y castiga al que no se alinea con el relato axelista.

Desde el Ministerio de Comunicación de PBA intentan maquillar la situación hablando de "naturaleza de las campañas" y "público objetivo", pero los datos desnudan una realidad mucho más cínica: se pauta donde se aplaude.

Un ranking de privilegios: Indalo, Olmos y América

Detrás de la hegemonía de Indalo, el Grupo Olmos (Crónica) aparece como el segundo receptor de la generosidad oficial con el 6,2% de la pauta. Este conglomerado, que incluye a Crónica TV y el diario homónimo, recibió más de $3.000 millones. El podio lo completa el Grupo América, de los empresarios Vila, Manzano y Belocopitt, con el 5,2% de la torta.

Resulta obsceno que, según datos de Kantar Ibope, casi ninguna de las señales beneficiadas lidera sus segmentos de audiencia. El dinero no busca llegar a la gente; busca comprar la voluntad de los dueños de los medios.

Incluso el Grupo Clarín, a pesar de su tamaño, quedó relegado al cuarto puesto con un 5%, demostrando que para Kicillof, la afinidad ideológica cotiza mucho más alto que el alcance masivo. En el quinto lugar aparece El Destape, de Roberto Navarro, cuya web recibió $2.192 millones, sumando otros $675 millones para su radio, un premio a la militancia incondicional.

Streaming militante y "periodismo" a la carta

La voracidad por instalar el relato no se detiene en los medios tradicionales. La gestión bonaerense ha volcado millones en plataformas como YouTube y el universo del streaming, beneficiando a figuras con clara afinidad política. El caso de Flavio Azzaro es paradigmático: el periodista deportivo recibió $43,5 millones para su canal AZZ.

Por otro lado, la actriz Nydia Ximena Caligiuri (Ximena Rijel), pareja del patético doble agente Santiago Cúneo y ex candidata política, facturó $57,5 millones.

Aunque desde su entorno aseguran que son pautas de programas y no de YouTube, lo cierto es que el dinero fluye hacia terminales políticas específicas.

Otros beneficiados en este rubro incluyen a Cenital (Iván Schargrodsky) con $49,2 millones para YouTube y la radio Futurock, que entre su portal y YouTube sumó más de $233 millones en 2025.

La hipocresía del "fomento local"

El Ministerio de Comunicación bonaerense afirma que se busca el "fomento a los medios radicados en la provincia", pero los números cuentan otra historia.

Si bien aparecen nombres como Rogelio Rotonda de Tandil con $351 millones o el Grupo Elías de Bahía Blanca con casi $1.600 millones, estos casos son excepciones que confirman la regla: para recibir pauta millonaria en la provincia de Buenos Aires, hay que tener peso político, presencia y dirección formal en CABA.

Mientras tanto, en el interior profundo, los medios locales se achican peligrosamente. La pauta de la administración central, que dejó afuera a entes descentralizados como el Banco Provincia (BAPRO) o la Lotería —que sumaron otros $17.300 millones en 2024—, se utiliza para blindar a un Gobernador que parece estar más preocupado por su perfil en redes sociales y su instalación nacional, que por los problemas estructurales de la provincia que gobierna.

Una provincia fundida con marketing de lujo

El contraste con la política nacional es irritante. Mientras el gobierno de Javier Milei redujo la pauta al mínimo, Kicillof decidió ir en sentido contrario, pisando el acelerador del gasto justo en un año electoral.

Los $58.300 millones quemados en publicidad representan un insulto para los bonaerenses que sufren la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos.

La pauta oficial de Kicillof no es información; es propaganda. No es fomento; es clientelismo.

Es, en definitiva, el uso descarado de los recursos públicos para alimentar una ambición personal, mientras los verdaderos comunicadores de la provincia, aquellos que están en el territorio, ven cómo sus redacciones se apagan por falta de un apoyo que el Gobernador prefiere regalar a sus amigos de la capital.