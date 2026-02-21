La UNLP define su futuro: confirmaron la fecha para elegir al nuevo presidente

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) oficializó la convocatoria a la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la institución, con el objetivo de designar a quien conducirá los destinos de la universidad durante los próximos cuatro años. El encuentro, que se desarrollará antes de lo previsto originalmente, marcará el cierre de la gestión de Martín López Armengol.

La cita tendrá lugar el sábado 11 de abril, a partir de las 8:00, en el auditorio de la Facultad de Psicología, ubicada en el complejo de calle 122 y 52. Se espera la presencia de 270 asambleístas con voz y voto, representantes de los claustros de docentes, estudiantes, graduados y no docentes de las 17 facultades y los colegios del sistema de pregrado.

Un esquema de unidad en torno a Fernando Tauber

Hasta el momento, el actual vicepresidente académico, Fernando Tauber, se consolida como el único candidato para suceder a López Armengol. De confirmarse su elección, el arquitecto iniciaría su tercer mandato como presidente, tras haber encabezado la UNLP en los períodos 2010-2014 y 2018-2022.

Para resultar electo, el estatuto de la universidad exige el voto de la mitad más uno de los asambleístas presentes. El proceso se realiza mediante voto directo y por cédula nominal, luego de una instancia de debate donde los oradores de los distintos sectores expresan su postura sobre el modelo de universidad a seguir.