Teatro Ópera La Plata: la cartelera completa de shows para marzo y abril de 2026

El Teatro Ópera de La Plata, ubicado en calle 58 entre 10 y 11, dio inicio oficial a su temporada 2026. Luego de una apertura masiva con la FMS el pasado 13 de febrero, la sala presentó una grilla cargada de rock, pop y punk para los próximos meses.

La programación de marzo y abril busca reafirmar al recinto como el punto neurálgico de la música en vivo en la región. Con artistas de trayectoria nacional y nuevas propuestas consolidadas, la cartelera promete una intensidad que no dará respiro a los fanáticos.

El tercer mes del año arranca con una seguidilla de clásicos del rock argentino. El 7 de marzo, La Portuaria marcará el reencuentro con su público platense, seguida por la fiesta de Kapanga el viernes 13 de marzo.

Apenas 24 horas después, el 14 de marzo, Turf subirá al escenario para repasar sus hits de pop rock. La agenda continúa con el siguiente cronograma:

20 de marzo: Bersuit Vergarabat .

21 de marzo: Los Espíritus .

27 de marzo: Bulldog (Punk rock).

28 de marzo: Esquina Libertad (Tributo a Los Piojos).

La actividad en calle 58 no bajará el ritmo durante el otoño. Para el mes de abril, ya se confirmaron las presentaciones de India Bombay el día 17 y el tributo de Rey Garufa el 18 de abril.

En tanto, para el mes de mayo, la grilla ya cuenta con dos fechas de alto impacto: el metal bizarro de Asspera el 2 de mayo y la llegada de Zoe Gotusso el 8 de mayo, una de las voces más destacadas de la nueva escena nacional.

Desde la dirección del teatro destacaron que el 2026 se perfila como uno de los años más potentes en la trayectoria del espacio. La infraestructura técnica y su ubicación estratégica en el centro de La Plata lo posicionan como una parada obligatoria en el circuito nacional de giras.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevos nombres que completarán el calendario del primer semestre. Por el momento, la venta de tickets ya muestra una alta demanda para los shows de la segunda quincena de marzo.