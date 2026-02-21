La Biblioteca Central de la Provincia realizará una histórica suelta de libros en La Plata

La Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires anunció una masiva suelta de libros en la ciudad de La Plata, una iniciativa que busca devolver a la comunidad miles de ejemplares recuperados. La actividad, impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (ICPBA), se presenta como una oportunidad única para que los lectores locales accedan a material bibliográfico de forma gratuita.

El evento se desarrollará durante el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero, en el horario de 9 a 16 horas. El punto de encuentro será la sede de la biblioteca, ubicada en calle 47 entre 5 y 6, donde se dispondrán los libros que fueron seleccionados tras un exhaustivo proceso de revisión técnica y reorganización del archivo institucional.

Desde la institución explicaron que esta acción no solo responde a una necesidad logística de optimizar el espacio físico del archivo, sino que representa una decisión política para facilitar el acceso a la cultura. Los ejemplares que forman parte de la suelta son libros que la biblioteca ya posee en su colección permanente y que ahora buscan un nuevo hogar.

Esta propuesta se enmarca en las celebraciones por el mes aniversario de la Biblioteca Central. Durante ambas jornadas, el formato de feria cultural permitirá que el vínculo entre la comunidad platense y el espacio se refuerce a través de intervenciones artísticas y momentos de lectura compartida.

El proceso de recuperación del material implicó tareas internas de catalogación que permitieron identificar duplicados o textos rescatados que estaban fuera de circulación. Al ponerlos "a mano de los lectores", el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca transformar el concepto de archivo estático en un organismo vivo que circule por los barrios de la capital bonaerense.

Se espera una gran afluencia de estudiantes, docentes y vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada, dada la cercanía de la institución con el polo universitario y administrativo del centro de la ciudad.