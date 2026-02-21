Carnavales, rock y folclore: la agenda completa para este fin de semana en La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para un fin de semana de intensa actividad cultural y recreativa. Con el Carnaval como eje central en las localidades y una variada oferta musical que va desde el rock hasta el piano clásico, los vecinos de la región tendrán opciones gratuitas y aranceladas en diversos puntos estratégicos.

Sábado 21: Corsos barriales y Walking Tours

La jornada del sábado 21 estará marcada por el despliegue de las murgas y comparsas. A partir de las 16:00, los festejos iniciarán en Los Hornos, Plaza Alsina, Melchor Romero y Arturo Seguí. Hacia las 18:00, la celebración se extenderá a Tolosa y Arana, consolidando una tarde de fuerte impronta barrial.

Para quienes buscan una propuesta más tranquila, el Walking Tour ofrecerá dos salidas: a las 10:30 en el Paseo del Bosque y a las 17:30 con una expedición botánica en la zona de 1 y 60.

La música también tendrá su lugar el sábado con la banda Nos Echó Gualicho, que tocará rock en el playón de Meridiano V a las 18:00. Al caer la noche, a las 19:00, el Café de las Artes recibirá una velada de Jazz.

Domingo 22: El cierre en el Teatro Argentino y Meridiano V

El domingo 22 continuará la energía festiva con la segunda jornada del Año Nuevo Chino. Además, los carnavales seguirán activos en Parque Castelli, Los Hornos y Lisandro Olmos, permitiendo que las familias disfruten de la espuma y el baile en las calles.

En el plano musical, el grupo Brotes llevará el folclore a 17 y 71 a las 18:00. El punto más alto de la jornada será la presentación del pianista Pablo Murgier, quien presentará su aclamado álbum "Sirocco" en el Teatro Argentino a las 19:00.

Para finalizar el fin de semana, a las 20:30, se proyectará el film "El atardecer de los grillos" en el playón de la Estación Provincial, una cita ideal para los amantes del cine bajo las estrellas.