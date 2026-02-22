Murió un joven de Ensenada en un accidente de moto en Villa Gesell: investigan su presunto vínculo con el narcotráfico

Un fatídico accidente en la zona de médanos de Villa Gesell terminó con la vida de un joven de 28 años oriundo de Ensenada. El hecho ocurrió este sábado, en el marco de la 31ª edición del Enduro del Verano, aunque las autoridades aclararon de inmediato que el fallecido no se encontraba practicando el deporte ni formaba parte de la competencia oficial.

Según informaron fuentes policiales a Primera Página, el joven —identificado por sus iniciales A. A. A.— circulaba en su moto sin el casco reglamentario cuando cayó al vacío en un sector de "médano cortado". A pesar de los esfuerzos de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron maniobras de reanimación en el lugar, el joven ingresó sin signos vitales al hospital municipal de la ciudad balnearia.

Un perfil bajo la lupa judicial

Más allá de la tragedia vial, el nombre del fallecido despertó el interés de los investigadores por su frondoso prontuario. Según trascendió de fuentes judiciales, A. A. A. estaba bajo sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda dedicada al narcotráfico con base operativa en los barrios de Mosconi y Punta Lara.

Además, el joven estaba siendo seguido de cerca por su presunta vinculación en un incidente sangriento ocurrido recientemente en la región de Ensenada. Su muerte interrumpe una serie de investigaciones que buscaban desarticular la cúpula de esta organización delictiva.

Pedido de ayuda en redes

Tras conocerse la noticia, allegados y familiares comenzaron a despedirlo a través de redes sociales con mensajes de dolor. Al mismo tiempo, iniciaron una colecta solidaria para costear los elevados gastos del traslado del cuerpo y el sepelio, debido a que la familia no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el proceso en este contexto de emergencia.