Con cambios de último momento: El "Indio" Ortiz confirmó el 11 de Cambaceres para el debut
10:45 |Las bajas de Maraia (lesión) y Luayza (falta de habilitación) obligaron al entrenador a rearmar la defensa. Matías Domínguez y Juan Cruz Frojan serán los centrales titulares. Tomás Ledesma se mete en el medio y Javier Sequeyra esperará en el banco.
El debut de Defensores de Cambaceres en la Primera C no será exactamente como Hernán Darío Ortiz lo había diseñado en su pizarra original. A pesar de haber mantenido una base sólida durante la pretemporada, un combo de imprevistos forzó al "Indio" a realizar movimientos quirúrgicos en la formación inicial.
La baja más sensible es la de Franco Maraia, el pilar defensivo que sufrió una lesión de rodilla y cuya recuperación es una incógnita. A esto se sumó la imposibilidad de contar con Luayza, quien aún no recibió la habilitación correspondiente.
Estas dos ausencias obligaron al DT a apostar por una zaga central inédita para el estreno.
El equipo confirmado
Para suplir las vacantes, el cuerpo técnico se decantó por el ingreso de Matías Domínguez y el debut de Juan Cruz Frojan. Por otro lado, en la mitad de la cancha, Tomás Ledesma le ganó la pulseada a Javier Sequeyra, quien finalmente ocupará un lugar entre los relevos.
De esta manera, Cambaceres formará con:
Santiago Calvo; Matías Domínguez, Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín y Facundo Odello; Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Tomás Ledesma; Bryan Schmidt y Valentino Tonielo.
Ortiz también definió al resto de la delegación que estará a disposición: Emanuel Duba, Tiziano García, Mariano Alderetes, Patricio Contana, Javier Sequeyra, Román Zárate, Alan Meschini, Víctor Gómez y Simón Michelena.