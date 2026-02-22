Con cambios de último momento: El "Indio" Ortiz confirmó el 11 de Cambaceres para el debut

El debut de Defensores de Cambaceres en la Primera C no será exactamente como Hernán Darío Ortiz lo había diseñado en su pizarra original. A pesar de haber mantenido una base sólida durante la pretemporada, un combo de imprevistos forzó al "Indio" a realizar movimientos quirúrgicos en la formación inicial.

La baja más sensible es la de Franco Maraia, el pilar defensivo que sufrió una lesión de rodilla y cuya recuperación es una incógnita. A esto se sumó la imposibilidad de contar con Luayza, quien aún no recibió la habilitación correspondiente.

Estas dos ausencias obligaron al DT a apostar por una zaga central inédita para el estreno.

El equipo confirmado

Para suplir las vacantes, el cuerpo técnico se decantó por el ingreso de Matías Domínguez y el debut de Juan Cruz Frojan. Por otro lado, en la mitad de la cancha, Tomás Ledesma le ganó la pulseada a Javier Sequeyra, quien finalmente ocupará un lugar entre los relevos.

De esta manera, Cambaceres formará con:

Santiago Calvo; Matías Domínguez, Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín y Facundo Odello; Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Tomás Ledesma; Bryan Schmidt y Valentino Tonielo.

Ortiz también definió al resto de la delegación que estará a disposición: Emanuel Duba, Tiziano García, Mariano Alderetes, Patricio Contana, Javier Sequeyra, Román Zárate, Alan Meschini, Víctor Gómez y Simón Michelena.