Violento choque en pleno centro platense: dos vehículos colisionaron en 7 y 46

La mañana del domingo se vio sacudida por un fuerte impacto en el corazón del casco urbano de La Plata. Por causas que la justicia intenta establecer, una Volkswagen Amarok blanca y un automóvil de la misma marca protagonizaron una significativa colisión en el cruce de 7 y 46.

Tras el choque, se activó un operativo que incluyó la llegada de ambulancias del SAME, cuyo personal médico asistió a los ocupantes de ambos vehículos en el lugar.

Según trascendió, algunos de los involucrados debieron ser trasladados a centros asistenciales para recibir una evaluación médica más exhaustiva, aunque no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de sus cuadros.

Caos vehicular y peritajes

Debido a la magnitud del impacto, efectivos de la Policía Bonaerense interrumpieron la circulación sobre la avenida 7 para preservar la escena. El corte generó complicaciones logísticas importantes:

Interrupción total: El tránsito sobre la avenida principal se vio bloqueado mientras trabajaban los peritos.

Transporte público: Varias líneas de colectivos que utilizan esa arteria debieron realizar desvíos y sufrieron demoras considerables durante la mañana.

Peritajes: Personal especializado realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque en una intersección que cuenta con señalización semafórica.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad vial en los puntos críticos de la ciudad. Pese a que durante los fines de semana disminuye el flujo vehicular, especialistas y vecinos advierten que suelen registrarse maniobras a alta velocidad en estas avenidas neurálgicas.