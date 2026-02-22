Récord en Plaza Moreno: más de 300.000 personas celebraron el Año Nuevo Chino

La Plata dio inicio a las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 con una primera jornada que superó todas las expectativas, albergando a más de 300.000 personas a lo largo del día. La propuesta, que integra tradición, identidad y comunidad, contó con la presencia estelar del intendente municipal, Julio Alak, y el embajador de la República Popular de China, Wang Wei.

Ambos mandatarios mantuvieron una reunión de trabajo para profundizar los vínculos entre el país asiático y la capital bonaerense.

"Un evento de esta magnitud representa un gran avance en integración cultural y un importante impacto en la economía local", subrayó Alak.

Por su parte, el embajador agradeció el acompañamiento a la colectividad china residente y afirmó que la cooperación entre ambos pueblos es un "puente de amistad".

Una agenda cargada de tradición

La Plaza Moreno se convirtió en un escenario vibrante donde los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia única para todo público:

Ritos ancestrales : Se realizó la Ceremonia de Clavado de Pupilas con los Leones y Dragones chinos.

Talleres y arte : Hubo espacios dedicados a la caligrafía antigua, corte de papel, uso de palillos y la tradicional ceremonia del té.

Gastronomía y Comercio : Se montó un Barrio Chino con un amplio circuito gastronómico y diversas atracciones.

Espectáculos: La jornada incluyó desfiles de moda imperial, danzas tradicionales y un Encuentro de Artes Marciales con escuelas de Kung Fu y Tai Chi de toda la región.

Aunque el Año Nuevo Chino (regido por el calendario lunar) se corresponde oficialmente con el 17 de febrero, los festejos en La Plata buscan alcanzar una afluencia total de 700.000 personas entre ambas jornadas.

Esto no solo posiciona a la ciudad en el circuito diplomático asiático, sino que la transmisión del evento llegará a cerca de 1.400 millones de personas a través del Festival de las Farolas.

En términos locales, se estima que esta edición involucra a más de 1.000 familias en tareas de logística, producción y servicios.

Además, dinamiza sectores clave como la hotelería, el transporte y el comercio regional, posicionando a La Plata como un destino estratégico para futuras inversiones bilaterales.